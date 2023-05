Côté Jeu : Gagnez votre Nintendo Switch OLED et le jeu « Zelda : Tears of the Kingdom »

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi , quatre candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des quatre se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le vendredi, jour de la grande finale, les quatre joueurs sélectionnés durant la semaine se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau… Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 ou vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort à lieu avant chaque émission.

La Nintendo Switch est la console pour tous ! Si vous aimez jouer pour occuper le temps lors de vos longs trajets en train, la Switch est une console portable. Vous avez accès à vos jeux préférés où que vous soyez. Et si vous êtes plutôt un joueur de salon, la Switch se branche facilement sur votre télévision. Grâce aux manettes détachables, vous pouvez défier toute votre famille, confortablement installé dans votre canapé.

Remportez votre Nintendo Switch OLED et votre jeu Zelda : Tears of the Kingdom

La Nintendo Switch OLED est la toute dernière version de la célèbre console de Nintendo. Avec son écran OLED de 7 pouces, elle offre une qualité d'image exceptionnelle et une expérience de jeu immersive. Le jeu Zelda, quant à lui, est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Il vous emmènera dans un monde fantastique rempli d'aventures et de défis à relever.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bande-annonce officielle #3 (Nintendo Switch)