Pour le confinement, créez votre jeu de société maison : le Time's up !

Time's up c’est le jeu incontournable du moment, vous devrez deviner et faire deviner un animal, un objet, une personne, un titre de livre, de film... dans un temps limité. En cette période de confinement liée à l'épidémie de Coronavirus nous avons du temps. France Bleu vous explique comment se confectionner ce jeu, sans avoir à quitter votre logement, en quelques minutes seulement.

Quel matériel faut-il ?

Du papier

Un stylo

Des ciseaux

Un chronomètre (téléphone, sablier, minuteur de cuisine....)

Les étapes de création de votre jeu maison

Découper la feuille en rectangle de même dimension.

Chaque participant prend dix papiers et y inscrit dix mots (cela peut être un animal, un objet, une personne, un titre de livre ou de film, libre court à votre imagination).

La règle du jeu

Formez deux équipes de minimum 2 personnes (si vous êtes confinés à 4 c'est parfait, mais cela fonctionne très bien à distance en appel vidéo si vous n'êtes que 2).

Mélangez les papiers

Les équipes chacune leur tour vont tenter de faire deviner les mots à leur(s) partenaire(s), l'autre équipe reste muette pendant les 30 secondes de jeu. Il y aura 3 manches. Une manche se termine lorsque tous les mots ont été retrouvés et qu'il ne reste donc aucun papier.

Manche 1 : Pour faire deviner le mot de votre carte, vous pouvez dire tous les mots que vous souhaitez à l'exception des mots de la même famille. Par exemple si le mot est parapluie, on ne peut pas dire le mot pluie ni utiliser le verbe pleuvoir. Petite contrainte supplémentaire, vous ne pouvez pas passer les cartes durant cette première manche.

: Pour faire deviner le mot de votre carte, vous pouvez dire tous les mots que vous souhaitez à l'exception des mots de la même famille. Par exemple si le mot est parapluie, on ne peut pas dire le mot pluie ni utiliser le verbe pleuvoir. Petite contrainte supplémentaire, vous ne pouvez pas passer les cartes durant cette première manche. Manche 2 : Vous n'avez le droit qu'à un seul mot pour faire deviner votre carte. Si vous en dites plusieurs, la carte doit passer sous la pile. Vous avez le droit de passer autant que vous le voulez.

: Vous n'avez le droit qu'à un seul mot pour faire deviner votre carte. Si vous en dites plusieurs, la carte doit passer sous la pile. Vous avez le droit de passer autant que vous le voulez. Manche 3 : Laissez parler l’artiste en vous et mimez.

Alors qu'aujourd'hui les réseaux sociaux font partis intégrantes de nos vies, voila un bon moyen de se retrouver autours de la table et de se créer des souvenirs. Un bon moment en famille/amis/colocataires très amusant et très simple à réaliser, il ne vous faut pas grand-chose et cela va vous occuper un moment.