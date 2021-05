Dans "Embarquement Immédiat", jouez jusqu'à vendredi de 11h à 12h pour fêter toutes les mamans !

La corporation des bijoutiers joailliers horlogers et sertisseurs du Bas-Rhin est une entité locale, qui a pour objectif la promotion du savoir-faire de ces artisans. Ces artisans bijoutiers sont de véritables artistes à votre écoute, de la conception à la réalisation des bijoux, ils réaliseront toutes vos envies.

Qu'est-ce qu'un Bijoutier Joaillier ?

Un Bijoutier Joaillier est un véritable artisan qui crée et modifie des bijoux, quels qui soit. Bagues, bracelets, colliers... autant de parures qui prennent ou reprennent vie dans les mains du bijoutier-joaillier. C’est une activité qui demande de la minutie, de la patience et un certain talent de création, et qui combine le travail des métaux précieux et l'art de monter les pierres et les perles.

Le bijoutier fabrique ou répare des bijoux en or, en argent, en platine. Il exécute une étude et un prototype. Il découpe et façonne le métal. Minutieux, précis, le bijoutier fait aussi preuve d'imagination artistique.

Quant au joaillier, il intervient dès que la parure se compose de pierres précieuses ou fines. Il crée une monture qui les met en valeur, ou fait appel à un créateur qui définit le modèle. Avant d'être sertis dans le bijou, émeraudes, turquoises, saphirs... sont taillés pour s’ajuster parfaitement à la monture.

Ces artisans fabriquent des créations uniques mettant en valeur des pierres précieuses, des pierres fines… en utilisant des métaux précieux, pour notre plus grand bonheur, et pour marquer les instants magiques d’une Vie !

A l'occasion de la fête des Mères, Jouez à Embarquement Immédiat pour remporter un magnifique pendentif !

pendentif en argent serti d'un morceau d'ambre taillé en cabochon composé d'une feuille sertie de diamants.

Il s’agit d’un pendentif en argent serti d'un morceau d'ambre taillé en cabochon composé d'une feuille sertie de diamants. L'ambre est une résine fossilisée provenant de la sève de conifère. Cette matière a la propriété de stimuler le système immunitaire.

Il s'agit d'un bijou romantique, joli symbole de l'amour des mamans.

