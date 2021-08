Dans "Embarquement Immédiat" jouez pour gagner un séjour au cœur de l'univers de Lalique à Wingen-sur-Moder

Il se dresse sur le site de la Verrerie du Hochberg qui ferma ses portes en 1868 et dont Victor et Edouard Teutsch furent les derniers propriétaires. Ils firent bâtir cette majestueuse demeure entre 1863 et 1866.

En accord avec le style Napoléon III, le Château Hochberg, arbore d’imposantes façades agrémentées de bandeaux en grès rose, de grandes fenêtres et de beaux balcons en fer forgé. Pendant de nombreuses années, la Verrerie du Hochberg fut le haut lieu des activités professionnelles mais aussi de la vie quotidienne de la famille Teutsch, et plus particulièrement d’Edouard Teutsch.

Château Hochberg

Après la disparition d’Edouard Teutsch en 1908, le Château fut vendu. Il passa entre les mains de divers propriétaires avant d’être classé monument historique en 1996 et acquis, en 2014, par Silvio Denz, Président directeur général de la Maison Lalique.

Le restaurant

Au Château Hochberg, le Chef Arnaud Barberis et son équipe vous proposent une carte raffinée et accessible construite autour de produits locaux de saison. Des plats inspirés de ses voyages à travers le monde et de sa région natale qui s’adapteront aux arrivages et aux inspirations du Chef. En salle, Valérie Boulanger prend soin de vous accueillir dans un cadre chic et convivial.

Valérie Boulanger et Arnaud Barberis

Du 23 au 27 aout participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h pour gagner un séjour cristallin !

Chambre du Château Hochberg

Un Séjour pour deux personnes qui comprend :

Une Nuitée en chambre double au Château Hochberg

Un menu 3 plats

Petit-déjeuner buffet

2 billets pour l'entrée au Musée Lalique

Musée Lalique

