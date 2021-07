Dans "Embarquement Immédiat" jouez pour remporter une échappée Boréale à l'hôtel 48° Nord à Breitenbach

Une parenthèse boréale au cœur du paysage, une escapade sensorielle entre monts et vallées et en plus, les saveurs de la nature à chaque bouchée

Entre Vosges et plaine d'Alsace, à 500 m d'altitude, l'hôtel a ouvert ses hyttes scandinaves en juillet 2020 : 14 petits chalets de montagne indépendants, en bois, pour une immersion complète dans la nature. L'expérience est globale : produits locaux, circuits courts, matériaux adaptés à l'environnement…

Inspiré par sa double culture entre Danemark et Alsace et par ses deux passions, la nature et l'architecture, Emil Leroy-Jönsson a fait appel à un architecte norvégien, Reiulf Ramstad, pour imaginer ces 14 hyttes. Celui-ci a dessiné quatre modèles différents de ces cabanes scandinaves traditionnelles, revisitées avec un design audacieux et complètement inédit dans la région. Sur un, deux ou trois étages, les hyttes ont été construites avec des matériaux naturels et locaux et s'adaptent à la morphologie de la prairie, située sur une zone classée Natura 2000.

Un brin décalé, 48° Nord - chiffre qui correspond à la latitude du lieu - s'adresse à une clientèle à la recherche d'un certain art de vivre, de tranquillité et d'authenticité, pour une parenthèse au cœur de la nature. Le restaurant, quant à lui, tenu par le chef Frédéric Metzger, propose une cuisine 100 % bio, de saison, orientée sur le végétal, et les producteurs locaux.

Situé dans le bâtiment principal, qui comprend également un sauna, une salle de repos-réception et un bain nordique à bulles à l'extérieur, la salle de restauration aux grandes baies vitrées joue sur une ambiance intimiste

