Dans "Embarquement Immédiat" jouez pour remporter un séjour chez Bleu Minuit à Obersteinbach

Il était une fois l’envie des deux fondateurs de quitter pour quelques heures ou quelques jours … l'urbain, la pollution, le stress… pour dormir la tête dans les étoiles sans sacrifier le confort.

Des lodges écolo-chic

Un design épuré Emprise au sol de 24 m2 avec douche et toilettes traditionnels. Elegance et modernité combinés pour une offre haut de gamme. Une éco construction Mobilier fabriqué par des artisans locaux. Ossature bois et verre, fabrication en France par un artisan.

Un premier domaine alsacien

Trois lodges aux noms de constellations Petite ourse, Lynx et Lièvre. Une localisation unique, au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Lodge - © Bartosch Salmanski

Le domaine

A seulement une heure de Strasbourg, le Domaine Bleu Minuit Alsace vous propose de séjourner dans des lodges fabriqués en bois et en verre par un Compagnon du devoir.

Ouverts sur la forêt et sur le ciel, les lodges écolo-chics bénéficient d'un environnement exceptionnel. Ici, pas de place à l'ennui ! Vous pourrez vous détendre et vous offrir une pause bien-être dans le sauna ou dans le bain de Patagonie.

Pour ravir vos papilles, vous pourrez découvrir à moins d'une centaine de mètres, le restaurant gastronomique Anthon, où le chef, Georges Flaig, vous invite à découvrir les saveurs de l’Alsace en version bio, fraîche et douce.

De nombreuses activités sont également proposées à proximité : ateliers culinaires, visites du jardin Hymenoptera et des châteaux forts de la région, initiation à l'astronomie…

Lodge de l'extérieur - © Bartosch Salmanski

