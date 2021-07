Dans "Embarquement Immédiat" jouez pour remporter un séjour dans Le Grand Petit Prince à Guebwiller

Gîte de charme haut de gamme et atypique pour les amoureux de la nature en quête de tranquillité et d'originalité!

C’est quoi cet endroit ?

​« C’est l’ancienne maison du gardien de la forêt... Elle est un brin dérobée, à l’écart, déroutante et séduisante. On s’y sent bien. Peuplée de créatures, plantée de sculptures, d'arbres géants, de séquoias grandioses, souverains et glorieux ! Ils révèlent l'essentiel et se souviennent de la malice des fées, de la magie des druides et de l'enchantement des lieux. Il y a des fleurs aussi, sauvages ou acclimatées, des oiseaux, des papillons et d'autres créatures d'esprit follet... Des fenêtres et du jardin on y voit la cité en contrebas ceinturée du généreux vignoble alsacien. Tout autour, la forêt et le chemin qui mène... »

Le Grand Petit Prince - Guebwiller

​Et on y fait quoi ?

​« On y vient pour se retrouver, en famille, entre amis, pour se reposer, s'amuser, partir à vélo, ou en randonnée ! C’est sur le chemin de Compostelle aussi. De là tu peux partir partout pour visiter les sites, villes et villages alsaciens »

Pourquoi ça s’appelle Le Grand Petit Prince ?

« Sur le mur de la maison, à gauche était peint un Grand Petit Prince… Malheureusement il était très vieux et s’en est allé. Je me suis aussi demandé pourquoi. Je n’ai jamais su... Peut-être était-il venu ici se ressourcer lors de son voyage ? »

Du 2 au 6 aout participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h pour gagner un séjour dans ce Gîte de Charme Le Grand Petit Prince

Un Séjour pour deux personnes qui comprend :

La Nuitée dans le Duplex "Le Mouton"

Un Brunch pour deux

Jacuzzi privatif

Pour en savoir plus sur Le Grand Petit Prince :