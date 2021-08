Dans "Embarquement Immédiat" jouez pour remporter un week-end gourmand à Mulhouse

Grâce à la balade gourmande du Wackes, retrouvez des passionnés de la scène gastronomique mulhousienne qui vous attendent autour de pâtisseries salées ou sucrées, d’un café, d’un plat savoureux, de chocolats ou d’un verre de vin.

Débutez votre journée avec un thé convivial au Tilvist Coff’tea Shop, puis faites-vous plaisir chez l’emblématique chocolaterie Jacques Bockel. Vous êtes plus « brunch » ? Rendez-vous à la Fabrik, le nouveau bar à dessert et ses viennoiseries salées ou sucrées. Pour le déjeuner, les restaurants Mealt’in Potes et Le Pantographe vous proposerons un choix de plats locaux et faits maison. N’oubliez pas de vous accorder une pause-café au salon de thé Kohi et goûtez aux gâteaux vegans !

Et pour terminer en beauté la journée, dégustez un verre de vin à la Quille, sélectionné par des amoureux du vignoble français.

La Maison Hôtel Mulhouse Centre

Du 16 au 20 aout participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h pour gagner un week-end gourmand à Mulhouse !

Un Séjour pour deux personnes qui comprend :

Une nuitée à la Maison Hôtel Mulhouse Centre

Les Petits déjeuners

Un dîner "Chez Auguste", restaurant semi-gastronomique

Deux carnets "balades gourmandes" pour découvrir les bonnes adresses de Mulhouse

Chez Auguste - Mulhouse

Mulhouse en Images :

