De chouettes cadeaux à gagner du 24 au 30 avril sur France Bleu Bourgogne

Nous vous offrons :

- Des invitations pour le spectacle d'Elisabeth Buffet "Mes histoires de coeur", le vendredi 28 avril à 20h à l**'amphithéâtre Romanée Conti à Dijon**

- des places pour l'opéra "Armide " à l'Auditorium de Dijon, le samedi 29 avril à 20h

Teaser | Armide · Lully | Opéra de Dijon

- Des entrées pour le spectacle de Thaïs "Hymne à la joie" au Darcy Comédie le samedi 29 avril à 20h

- Des places pour l'avant-première "Des Mains en Or", vendredi 5 mai au cinéma Cap Vert de Quetigny à 20h15, en présence de la réalisatrice Isabelle Mergault

- Des invitations pour le spectacle de Klek Antos , jeudi 27 avirl à 20h, à l**'Ecrin de Talant**

KLEK ENTÒS SHOWREEL - TRAILER SHOWS Klek Entos

- Des pass 3 jours pour le festival Rolling Saône à Gray , du 18 au 20 mai

- Des places pour la pièce "L'homme qui plantait des arbres " au château de Commarin le samedi 29 avril à 20h

- Des entrées pour le spectacle "Djimo à 100% " au Cèdre de Chenôve le mercredi 3 mai à 20h

DJIMO - À 100% / BANDE ANNONCE

- Des entrées avec repas pour la bourse et le rassemblement de véhicules anciens au parc du château de Vignoles à Beaune, le dimanche 30 avril

- Des pass privilège annuel pour le circuit Dijon Prenois

- Des chèques cadeaux d'une valeur de 50€

- Des livres de jardinage

- Mais aussi : des pots de moutarde Maille et des toasters dans Côté Saveurs et des ballons de foot ou des kit DFCO avec écouteurs Zipper et porte-clés dans 100% Sport

