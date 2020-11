De nombreux cadeaux à gagner sur votre radio préférée

Du 16 au 22 novembre :

Vous pourrez remporter des jeux de chez Gigamic tel que Detrak, Quarto, ou encore Similo, le but de ce jeu est de faire deviner aux autres joueurs un personnage secret parmi les 12 proposés.

Similo de chez Gigamic

Des enceintes connectées : Ce petit objet du quotidien, peut sur simple demande jouer de la musique, répondre à vos questions, lire les nouvelles, consulter la météo, programmer des alarmes, et plus encore...

Enceinte connectée © Getty

Faire le plein littéraire avec de nombreux romans tel que La sirène et le scaphandrier de Samuel Barbier, Fragile de Muriel Robin, La bible Larousse des secrets de grands-mères ou encore un pack Lecture et loisirs jeunesse comprenant 1 BD, 1 livre tableau à gratter et des sets de table à personnaliser.

Faites le plein littéraire avec France Bleu © Getty

Un escape Game en réalité virtuel: Detective VR.

Grâce à une boîte de jeu et votre téléphone, vous aurez 1 heure pour résoudre l'enquête, découvrir les indices, explorez en VR les scènes de crime, examiner les témoignages des suspects et donner votre verdict !

Bien entendu les incontournables cadeaux France Bleu Champagne Ardenne seront également présents comme les montres, le tablier, le fameux grille pains, ou encore le rafraîchisseur de bouteilles...

Cadeaux France Bleu Champagne Ardenne

Appelez nous!!

Cette semaine, tous les participants seront automatiquement sélectionnés pour tenter de remporter ce superbe ordinateur portable 14 pouces 4 Go de Ram d'une valeur de 399.99€

Asus Chromebook

Appelez nous 0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)

Le tirage aura dimanche 22 novembre avant 12h.