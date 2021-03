De nombreux cadeaux sont à gagner cette semaine sur France Bleu Champagne Ardenne.

Appelez-nous vite au 0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local) mpagne Ardenne, pour accueillir le printemps!!!

Les cadeaux de la semaine :

Les cadeaux France Bleu Champagne Ardenne vous attendent en pagaille, il y a des tabliers, des montres, des bracelets connectées ainsi que des écouteurs bluetooth, bien pratique pour suivre votre activité au quotidien et écouter vos artistes préférés ou que vous soyez et quand vous voulez!

Cadeau France Bleu Champagne Ardenne

Pleins de jeux de sociétés sont à gagner également pour s'amuser en famille avec le célèbre jeu de la bonne paye (nouvelle édition), times up le jeu pour toute la famille, pour faire deviner un maximum de cartes à votre équipe! le chass'montres surtout attention! ne les laissez pas s'échapper! et pour finir le fameux pictionary dessinez, devinez, faites monter l’adrénaline avec feutres et ardoises.

jeux de société

Nous vous offrons aussi des CDs dont la nouvelle compil France Bleu spécial 40 ans réunis sur 4 cd avec pleins de grands artistes... et le nouvel album de Patrick Fiori "Un air de famille".

CD

Cadeau de la finale du dimanche 28 mars :

Cette semaine, tous les participants seront sélectionnés afin de remporter l'Echo show 8,qui vous aidera à gérer votre journée en un coup d’œil et vous facilitera la vie dans votre quotidien...

Echo Show 8

Ecoutez France Bleu Champagne Ardenne, jouez et réagissez à nos émissions afin d'être sélectionné pour le grand tirage du dimanche 28 mars.

Le tirage aura lieu le dimanche 28 mars avant 12h!

