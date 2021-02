Du 22 au 26 février, France Bleu Paris vous offre deux nuits en Gîtes de France, ambiance Far West !

Découvrez la Seine et Marne... version Far West

Cette semaine est dédiée à l’Île-de-France et plus particulièrement la Seine et Marne.

Vous séjournerez chez “Les Crinières de la Brie”, des chambres d’hôtes situées dans un beau domaine arboré de 5.000m²

Mitoyennes au gîte Eagles, les deux spacieuses chambres d'hôtes vous offrent confort, calme et ambiance cosy. Elles disposent chacune d'une entrée indépendante.

Le Far West - DR

Le FAR WEST face à la piscine et son jardin arboré est à votre disposition pour des moments de détente, de repos. Il vous accueillera le matin au petit déjeuner.

Dès les beaux jours, vous apprécierez d'être servis en terrasse extérieure et pourquoi pas un petit plongeon dans la piscine chauffée du 1er avril au 15 septembre.

Le Saloon - DR

Babyfoot, Fléchettes, jeux d'Echec, Jeux de société, coin lecture... Le SALOON, ambiance Western et Cosy, est un espace détente accessible à tous les Hôtes.

Si vous le souhaitez, vous pourrez également faire des balades à dos des poneys Diabolo et Ketchup.