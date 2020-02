Découvrez les cadeaux à gagner cette semaine sur l'antenne de France Bleu La Rochelle

IRISH CELTIC, La Légende est de retour, pour un nouveau spectacle, les frissons de l'âme irlandaise ! et nous avons la chance qu'ils fassent étape à Angoulême le mercredi 8 avril à 20 heures L'Espace CARAT

ARTUS à l'espace CARAT Angoulême © Radio France

Toujours à l'Espace CARAT à Angoulême ARTUS nous ouvre les portes de son saloon burlesque pour un Western explosif ! samedi 7 mars à 20:00

Ce soir j’attends Madeleine Vendredi 28 et Samedi 29 février à 21h spectacle Musical : Guillaume Nocture nous livre un spectacle musical drôle et émouvant d’après le répertoire de Jacques Brel ; Avec : Guillaume Nocture, Crystel Galli (accordéoniste) & Jimmy Tillier (pianiste). De : Guillaume Nocture & Jacques Brel. Mise en scène : Violette Mauffet. c'est à L'AZILE La Rochelle

Paul PERSONNE © Radio France

Paul Personne s'arrête chez nous, à l'AGORA de Saint Xandre, mardi 3 mars à 20h30 présenté par La Sirène & La Mairie de Saint-Xandre. Chanteur musicien, une vingtaine d'albums solo, quelques tubes et des lives à la pelle,aujourd'hui sur ce Funambule, sous titré « tentative de survie en milieu hostile » il est au sommet de ce blues rock tendu toujours accompagné de sa fidèle Gibson !

Sophia Aram © Radio France - Chloé Massardier

Sophia ARAM s'arrête au vingt-sept de Rouillac mercredi 4 mars-20 h 30 . Vous avez déjà entendu ses billets sur France Inter, venez assister à son spectacle « A nos amours » . "Sophia poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour" La Palène

Avez-vous fait l'expérience d'un spectacle de MESMER ? non ? alors venez stimuler et éveiller vos sens à travers des aventures étonnantes et divertissantes au PARC DES EXPOSITIONS de La Rochelle le 8 mars à 16 heures

Comédie La Rochelle © Radio France

PAR ICI LA SORTIE ! comédie du 18 Février au 01 Mars 2020

LA GRÉVE DU SEXE Comédie du 07 Février au 28 Mars 2020

Comédie La Rochelle pour passer la soirée dans la bonne humeur !

LIVRES SEMAINE 9 © Radio France

