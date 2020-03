Découvrez les cadeaux à gagner cette semaine sur l'antenne de France Bleu La Rochelle

Photographe en Liberté premier One Man Expo Show ! Loïc Bertolini, aventurier et photographe Suisse, nous invite à découvrir son spectacle, partage de réflexions philosophiques et humoristiques en 243 photographies à travers 12 pays les Vendredi 13 Samedi 14 mars à 21h L'Azile de La Rochelle

Cactus Candies Deux guitares, une contrebasse et trois chanteurs : voilà la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée . jeudi 12 mars à 21h _Honky-Tonk Rockabilly _à retrouver ce jeudi 12 mars à 21 heures et c'est à AZILE de La Rochelle bien sûr !

IRISH CELTIC, La Légende est de retour, pour un nouveau spectacle, les frissons de l'âme irlandaise ! et nous avons la chance qu'ils fassent étape à Angoulême le mercredi 8 avril à 20 heures L'Espace CARAT

et le dimanche 5 avril à 15 heures Parc des Expositions de La Rochelle

Nous vous recommandons chaudement l'humour de CHRIS ESQUERRE un aperçu ? allez visiter son sitehttp://chris.esquerre.free.fr/ et précipitez vous pour gagner vos places ! sinon rendez vous le 13 mars à 20h30 à l'ENVOLde Longèves

OCNA Beausejour Chatelaillon - Beauséjour

L'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine invite B. Levy et A. Fedorova, le samedi 14 mars à 20h30 sur la Scène de Beauséjour à Chatelaillon

Cie Coup de Poker HEROE(S) La Palène de Rouillac - La Palène

Cie Coup De Poker pour son spectacle HEROE(S) à Rouillac le samedi 14 mars 20h30 au vingt-sept de Rouillac avec La Palène :trois garçons de trois générations différentes qui avec leurs peurs, leur sensibilité et leurs intuitions, vont se lancer dans une enquête folle. pour parler de ce mot, « guerre ». Ils croiseront ce qu'ils devinent être une nouvelle forme de héros : des héros citoyens, lanceurs d'alerte, migrants, ou révoltés, des hommes et des femmes qui tentent de reprendre le pouvoir et d'écrire leur histoire : L'HISTOIRE.

et le dernier mot de Joel Breton de la Palène "Ce spectacle est juste incontournable, absolument nécessaire et oh combien instructif."

J'en ai plein le couple BD COMEDIE Gond Pontouvre - BD comedie

J'en ai plein le couple Comédie tout public à partir de 9 ans

Du jeudi 12/03 au samedi 21/03 : jeudi à 21h , vendredi samedi à 21h15 à la BD COMEDIE au Gond Pontouvre

Si vous en avez » plein le couple « , cette comédie est faite pour vous.

En Mars COMÉDIE LA ROCHELLE © Radio France

LES COLOCS ! comédie du 3 au 29 Mars 2020 Quiproquos, surprises et crises de nerfs... tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard

LA GRÉVE DU SEXE Comédie du 07 Février au 28 Mars 2020 Un petit bijou d'humour et d'amour qui ne laissera pas votre propre couple indifférent.

ILS NE PENSENT VRAIMENT QU'A ÇA comédie du 3 au 25 mars. La nouvelle comédie des auteurs des Colocs.

Comédie La Rochelle pour passer la soirée dans la bonne humeur !

