Découvrez les cadeaux à gagner du 30 mai au 5 juin en écoutant votre radio

Cette semaine, écoutez votre radio et gagnez des cadeaux gourmets et gourmands, des invitations pour la grotte Cosquer... Consultez le programme !

Appelez le 04.42.38.08.08 pour participer aux jeux et gagner de très beaux cadeaux.

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Donnez la météo de chez vous, à 6h20 et 6h45 et gagnez un cadeau France Bleu Provence.

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes de Provence et toutes les cuisines en Provence avec les chefs et les recettes des auditeurs. Chaque jour, les auditeurs donnent une recette et sont inscrits au tirage en fin d'émission pour gagner un colombier de Pentecôte pour 6 personnes offert par les syndicats des boulangers et pâtissiers des Bouches-du-Rhône.

Le colombier de la Pentecôte

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez à votre quiz, dans une ambiance 100% marseillaise. Les questions fusent et les meilleurs candidats sont récompensés. Chaque jour, le meilleur score gagne un PASS Famille (4 invitations) pour la Grotte Cosquer (ouverture le 4 juin), France Bleu Provence est en direct ce samedi 4 juin de 16h à 19h : découvrez les secrets de cette unique grotte préhistorique.

Tous les gagnants de la semaine sont inscrits pour le tirage du vendredi pour gagner une Escapade à Marseille :

Une box "Marseille" (270 activités : séjour en chambre d'hôtes, repas dans un restaurant labellisé, soin et modelage du visage, découverte des Calanques en vélo...)

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur en participant au jeu « Vrai ou Faux » et gagnez, à l'occasion du Salon des Agricultures de Provence du 3 au 5 juin à Salon de Provence, un panier gourmand garni de produits du terroir des Bouches-du-Rhône : huile olive, vin, charcuteries, fromages, fruits et légumes frais et préparations (tapenades, etc.).

Le Week-end 10h à 11h: « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la cigale d'or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées par Kévin Colloc chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine gagnez un cadeau France Bleu Provence si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc...) vous gagnez votre cigale d'or fabriquée par la Faïencerie Louis Sicard.

Jeu internet : « Le Cabanon des Cadeaux»

Inscrivez-vous pour le jeu « Le Cabanon des Cadeaux » de France Bleu Provence et gagnez un magnifique tableau méditerranéen offert par l'atelier Alfonz par Carole Moreno à l'occasion du Salon Vivre Coté Sud au Parc Jourdan du 3 au 6 juin.

