Découvrez les cadeaux que nous vous avons concocté du lundi 3 au dimanche 9 octobre

Des cadeaux divers et variés ...

Cette semaine nous vous offrons :

Des invitations pour le ciné-concert How to be Keaton le mercredi 5 octobre à 19h au théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine

Ciné-concert How to be Keaton

Des invitations pour le concert de Matthieu Chedid alias M le vendredi 7 octobre à 20H au Zénith de Dijon

Dans le cadre de l'opération mon boucher a la côte vendredi 7 et samedi 8 octobre, repartez avec votre bon d'achat de 50€ chez votre boucher et votre livre de cuisine

Viandes © Getty - Krit of Studio OMG

A l'occasion des Journées Mondiales de l'œuf en Meurette, samedi 8 et dimanche 9 octobre au château du Clos Vougeot, remportez vos invitations et vos dégustations pour ce bel évènement !

Du lundi au vendredi entre 10h et 11h dans côté saveurs, écoutez, proposez une recette et gagnez votre repas dans un restaurant ou votre bon d'achat de 40€

Moment convivial au restaurant © Getty - Morsa Images

Des invitations pour supporter le Stade Dijonnais face à Beaune le samedi 8 octobre à 18h30 au stade Bourillot de Longvic

Stade Dijonnais © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Des invitations pour le spectacle N'oubliez pas les paroles le samedi 8 octobre à 20h30 au Zénith de Dijon

Des invitations pour le concert One night of Queen le dimanche 9 octobre à 17h au Zénith de Dijon

A l'occasion des 50 ans du Circuit Dijon Prenois, repartez avec votre baptême de piste ou votre pack famille pour le karting Dijon Prenois le mercredi 12 octobre

Des invitations pour le concert de Kyo le jeudi 13 octobre à 20h au Cèdre de Chenôve

Sans oublier le ballon de foot collector France Bleu

Ballon collector France Bleu © Radio France

Un seul numéro : 03 80 42 15 15