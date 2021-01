Découvrez les nouveautés à gagner sur votre radio préféré

Du 01 au 07 février

Depuis votre salon, vous pourrez assister au concert live stream de Julie Zenatti en direct de la Scala. Elle vous présentera des morceaux issus de son nouvel album « refaire danser les fleurs" mais également ses tubes incontournables comme « si je m’en sors » ou « Dans les yeux d’un autre ». Pour que le plaisir dure, on vous offre également son nouvel album !!

Julie Zenatti en direct de la Scala

Réveillez-vous en douceur, grâce au radio réveil lumineux à led, qui permet de se réveiller tranquillement grâce aux différents niveaux de lumière. Ce reveil permet de reproduire l'effet du lever et du coucher du soleil pour un reveil plus naturel. Il y a également 6 sons naturels pour vous aider à retrouver Morphée.

Un reveil tout en douceur

Pour faire passer ces long week-ends pluvieux, on vous propose de remporter différents jeux de société, avec cette semaine :

L'incontournable jeu d’enquête Cluedo : menez l’enquête et découvrez qui à commis le meurtre au Manoir.

menez l’enquête et découvrez qui à commis le meurtre au Manoir. Burger Quizz, le célèbre jeu TV complètement déjenté inventé par Alain Chabat. Le but, il faut remporter le plus de Miam pour accèder à l’épreuve ultime le burger de la mort... Alors serez-vous plus team mayo ou ketchup ?

De nombreux jeux de société à gagner

Les incontournables objets France Bleu Champagne Ardenne sont toujours au programme: les montres collector, les chargeurs sans fil en bambou, les paraluies, mais également notre bracelet connectée, casque bluetooth, et sans oublier le superbe sac de sport vintage.

Les goodies France Bleu Champagne Ardenne

Nous aurons aussi des Cds dont la nouvelle compil France Bleu spécial 40 ans : 40 ans d’histoire en musique réunis sur 4 cd avec notamment Calogero, Patrick Bruel mais aussi les Black Eyed Peas. Et pour les fans d’aventures fantastiques, on vous offre l’intégral du Hobbit en blu ray et version longue. Revivez l’aventure de Bilbon Sacquet et sa découverte du célèbre anneau.

Decouvrez le Hobbit en version et la compil France Bleu

Finale du 07 février

Pour regarder un bon film, rien de mieux qu'une bonne qualité de son! Cette semaine pour la finale du dimanche 7 février, France Bleu Champagne Ardenne vous offre une barre de son sans fil 120db pour TV. Un son exceptionnel comme si vous étiez au cinéma. La barre de son, Bomaker fonctionne en bluetooth et se place directement sur le support de la TV ou tout simplement sur votre mur.

Un barre de son pour TV

Pour remporter votre barre de son sans fil Bomaker, écoutez France Bleu Champagne Ardenne, jouez et réagissez à nos émissions afin d'être sélectionné pour le grand tirage du dimanche 31 janvier.

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)

Le tirage aura lieu le dimanche 31 janvier avant 12h!