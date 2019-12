Dekèktudi : une nouvelle version du jeu sur le patois sarthois

Dans sa première version de 50 cartes, le jeu s'est vendu à 3000 exemplaires. L'association a réinvesti dans la création d'un second jeu de 50 cartes et d'un coffret réunissant les deux jeux. Points de vente : les librairies Thuard et Doucet au Mans, l'Espace Culturel Leclerc à La Flèche.