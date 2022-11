Passez la nuit dans une demeure calvadosienne !

La Maison M, demeure de Manneville, a été édifiée en 1870 et se situe en plein centre du centre historique de Dives-sur-mer (Calvados), à 1km des plages de Cabourg. Stéphanie et Thomas, les propriétaires, ont quitté la région parisienne après avoir eu un vrai coup de cœur pour cette demeure.

Des chambres aux allures romantiques et raffinées vous attendent - Demeure de Manneville

La Maison M, Demeure de Manneville, a été édifiée en 1870 et se situe en plein centre du centre historique de Dives-sur-Mer et à 1km des plages de Cabourg et de son Grand Hôtel. Composée d'une maison principale et de 3 maisonnettes indépendantes, ce havre de paix vous offrira calme, raffinement et détente au sein de la Côte Fleurie.

L'accueil à La Maison M se veut personnalisé, à votre écoute et convivial. Un point d'honneur est mis pour recevoir leurs hôtes comme "à la maison". Que vous soyez entre amis, en famille ou entre amoureux, chacun pourra profiter des équipements de la maison : salle de sport, espace bien-être ou salle de jeux. Un vaste jardin arboré d’espèces centenaires, complété d’un spa de nage, est à la disposition des voyageurs. Il saura ravir petits et grands en recherche de détente et de calme.

L'espace détente avec salle de sport et bain à remous - Demeure de Manneville

Le SPA de nage extérieur - Demeure de Manneville

Vous passerez donc une nuit pour deux personnes dans cette chambre d'hôtes. Au lendemain de votre nuitée, le petit-déjeuner vous sera offert et vous aurez un accès d'une heure à l'espace bien-être.

Modalités : Une nuit avec petit-déjeuner en chambre d'hôtes pour 2 personnes avec une 1h d'accès à l'espace bien être (hammam et bains à remous)