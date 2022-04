Dépaysement garanti ! Gagnez un séjour au Puy du Fou pour 4 personnes

Du 4 au 8 avril, France Bleu Paris vous propose un voyage spectaculaire dans le temps, entre Histoire et Légende grâce à un séjour au Puy du Fou de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes en période verte.

Du 4 au 8 avril, France Bleu Paris vous propose un voyage spectaculaire dans le temps, entre Histoire et Légende grâce à un séjour au Puy du Fou de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes en période verte.

Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du Fou brise les codes des parcs d'attractions classiques.

Les équipes du Puy du Fou sont à la recherche perpétuelle de cette émotion juste qui touche le cœur des spectateurs et fait d'un spectacle, une expérience que l’on n'oubliera jamais. Eclater de rire, sursauter de peur, ou sentir une larme couler … toutes les émotions sont au Puy du Fou !

Le séjour est valable sur la saison 2022 en Période Verte du 9 avril au 6 novembre

Vous dormirez à l’hôtel “Les Iles de Clovis”

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à l’époque Mérovingienne grâce à ses huttes aux toits de chaume !

L’hôtel “Les Iles de Clovis” - DR : Le puy du Fou

Vous profiterez du calme et de la tranquillité de ce village lacustre du 1er millénaire, situé au cœur d’un écrin de nature préservée ! Chaque hutte abrite deux chambres familiales et spacieuses, pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, réparties dans 2 espaces distincts.

Le séjour comprend également le petit déjeuner et le dîner dans le restaurant “Le Banquet de Mérovée” ainsi que l’accès au célèbre spectacle nocturne “Les noces de feu”.

Le Banquet de Mérovée

Installez-vous autour du vase de Soissons et profitez d’un grand buffet à volonté !

Inspiré des villages du 1er millénaire, découvrez ce restaurant à la décoration authentique et insolite ! Plongez dans l’univers fascinant des Vikings et dégustez de nombreux mets préparés avec soin par les équipes de cuisiniers.

Le Banquet de Mérovée - DR : Le Puy du Fou

Grâce à la formule buffet à volonté, vous pourrez découvrir des saveurs aux accents scandinaves et goûter une grande variété de plats : salade des druides, gratin d’Aldéric, koulibiac de saumon ou encore épée de canette et bœuf. Il y en a pour tous les goûts !

Les noces de feu

Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages.

Après s’être rencontrés dans le spectacle "Les Orgues de Feu", la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.

Les noces de feu - DR : Le Puy du Fou

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.