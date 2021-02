Faites une surprise à votre amoureux(euse) ! Faites diffuser votre message de Saint-Valentin sur l'antenne de France Bleu Belfort Montbéliard, et participez automatiquement au tirage pour tenter de gagner un lit king-size.

Déposez vos messages de Saint-Valentin et tentez de gagner votre lit king-size

Nous avons tous besoin d'entendre dire qu'on nous aime ! Non seulement parce que la situation sanitaire nous éloigne parfois les uns des autres, mais aussi parce que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et c'est encore une fois l'occasion de dire et redire à sa moitié que l'on tient à elle.

France Bleu Belfort Montbéliard ouvre donc son antenne aux amoureux et amoureuses ce dimanche 14 février 2021 entre 7h et 12h pour partager vos messages et faire une surprise aux Valentins(es) du jour.

Comment participer et tenter de gagner votre lit king-size

Déposez votre message et le nom de votre chéri(e) avec vos coordonnées dans le module d'inscription ci-dessous. Nos animateurs en liront une sélection à l'antenne. Votre participation au module vous permettra de faire partie du tirage pour gagner un lit king-size.

Votre cadeau, un lit king-size

Un lit king size en 160*200cm fabriqué en France, avec un sommier et un matelas, offert et livré par notre partenaire Meubles Pro.

Meubles Pro à Audincourt, du mobilier pour tous les intérieurs, à retrouver sur Facebook et Instagram et sur le site Meublespro.fr.