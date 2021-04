Des confitures La Cour d'Orgères à gagner sur France Bleu Breizh Izel !

Du 12 au 16 avril, votre coffret de pots de confitures La Cour d'Orgères à gagner dans le jeu "Cuisine" à 9h50

LA CONFITURE EST UN ART

"Voici comment nous le pratiquons !

Depuis plus de 40 ans, nous élaborons des confitures haute couture.

Cuites au chaudron par petites quantités dans notre atelier de la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan, nos confitures artisanales sont élaborées avec les meilleurs fruits, de préférence locaux et de saison, et beaucoup de passion.

Nos recettes - originales et savoureuses - sont imaginées par nos maîtres confituriers, et sauront combler les gourmands les plus exigeants.

Nous vous proposons une collection de confitures intemporelles, mais également des confitures éphémères et créatives, pour un plaisir toujours renouvelé.

Plusieurs fois primées, notamment Gault et Millau et Gourmet Sélection, soyez assurés de déguster bien plus que de la confiture".

Le coffret de confitures La Cour d'Orgères contient :

1 pot "Cœur de Breizh" (pommes, caramel au beurre salé)

1 pot "Ode à l'amour' (framboises, rose)

1 pot "Passionnément" (mangues, fruits de la passion)

1 pot "Pinacotonka" (ananas, coco, fève de Tonka)

Ce coffret cadeau comprend nos parfums de confitures à avoir absolument à la maison

L'esprit tarte tatin avec Cœur de Breizh.

Le mélange ananas, coco et fève de tonka pour vous surprendre.

Avec Passionnément, notre préparation de fruits de la passion et mangues, vous voyagerez dans les îles paradisiaques.

L'ode à l'amour, c'est un bouquet de framboises aromatisées à la rose.

Laissez-vous tenter !

HISTOIRE DE FAMILLE DE GOURMANDS

La petite histoire de la Cour d'Orgères : passé, présent et futur !

Les gourmands racontent que cette histoire ne se lit et ne s’écoute que parfumée d’une cuillerée de confiture. Ou de tout autre délice à portée de papilles. Car les odeurs et saveurs qui en émanent dépoussièrent des souvenirs gourmets. Le vrombissement d’une camionnette les chatouille déjà. Cette fourgonnette qui allait et venait, inlassablement, de marché en marché, place des Lices à Rennes, puis chaque jour, sur la côte morbihannaise dès lors que s’implantait l’été. A son bord, la fine équipe, amoureuse du savoureux et de l’authentique. Pierre-Jan et Margareth Indekeu, leurs confections (des gâteaux, du pain, du fromage, et… des confitures) et leurs trois filles assoupies rêvant de ne jamais oublier cette enfance teintée de bonheurs simples. Si Lauriane a emprunté un autre chemin, Vérène et Marie-Charlotte ont agrippé l’héritage culinaire familial et s’emploient depuis les années 2000 à perpétuer La Cour d’Orgères, son excellence légendaire et sa créativité illimitée. Since 1973.