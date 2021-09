Des jeux de société conçus en Touraine, pour prolonger les vacances !

La rentrée scolaire a miné le moral de vos enfants (et le votre)? Alors voici deux jeux de société inventés à Tauxigny, pour réviser les maths et le vocabulaire, tout en s'amusant !

Widyka est une marque appartenant au groupe WDK Groupe Partner, leader de la distribution de jeux et jouets en France, installé à Tauxigny, au sud de l'agglomération tourangelle. Crée en 2018, la marque Widyka propose des jeux créés intégralement par ses équipes en Touraine, des grands enfants passionnés par le monde du jouet.

Dés Mots Dingues

Imaginez un scrabble beaucoup moins ennuyeux, coloré, fun, et accessible à partir de 7 ans. Et vous obtenez "Dés Mots Dingues". C'est en 2018 que les créatifs de Widyka en Touraine ont imaginé ce jeux de dés, dont le but est de composer le plus vite possible (et sans fautes !) des mots grâces aux "lettres-dés".

Dés Mots Dingues est un jeu de lettres dans lequel il vous faudra reconstituer des mots. - WIDYKA

Déslire

Après le vocabulaire et l'orthographe, on peut aussi faire des maths et du calcul mental tout en s'amusant. Crée en 2019 par les équipes de Widyka en Touraine, "Déslire" est un jeu stratégique dans lequel les joueurs doivent lancer des dés sur les zones les plus intéressantes du tapis de jeu. Au final, additions, soustractions, ou multiplications seront au rendez-vous pour calculer ses points. Et c'est bien sur celui qui a le plus de points qui a gagné.

Déslire est un jeu crée par Widika pour faire travailler le calcul mental, tout en s'amusant. - WIDYKA

Ces deux jeux créés par Widyka en Touraine, ainsi que toute la gamme de jeux de société de la marque sont disponibles dans les bons magasins de jouets, et grandes surfaces spécialisées.