Des marinières Route du Rhum - Destination Guadeloupe à gagner en partenariat avec Armor-Lux !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 4 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Marinière coton épais - Route du Rhum - Destination Guadeloupe Armor-Lux

Marinière Armor-Lux coton épais - Route du Rhum - Destination Guadeloupe

Armor-lux (84 ans d’existence, 550 salariés) est partenaire officiel et licencié exclusif de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe La marque bretonne a conçu et produit une collection complète de vêtements et accessoires à l’effigie de la reine des courses au large pour homme, femme et enfant.

Toutes les équipes se sont mobilisées pour créer et fabriquer des produits de qualité, authentiques et durables ;

La collection est composée de 80 références : T-shirts, polos, chemises, marinières, pulls, sweats, doudounes, softshells, parkas, bonnets, écharpes, casquettes, sacs…

Cette collection est distribuée dans le réseau de distribution, sur le site web, dans les boutiques officielles (boutique Armor-lux de Dinard-La Richardais, Saint-Malo intramuros, Saint-Malo centre commercial La Madeleine) et sur le village départ de la Route du Rhum où Armor-Lux aura 5 stands à partir du 25/10 et jusqu’au 6 novembre.