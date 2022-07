Des vacances à Center Parcs Domaine du Bois aux Daims ? Soyez nos invités !

Une semaine de vacances pour 4 personnes dans une bulle de verdure, ça vous tente ? Il va falloir jouer serré cette semaine sur France Bleu Poitou ! Et ensuite à vous les vacances !

Notre partenaire Center Parcs Domaine du Bois aux Daims à Morton dans la Vienne met à votre disposition un cottage Premium pendant 4 nuitées semaine ou bien 3 nuitées weekend, allez-vous laisser passer ça ?

L' Aquamundo et son eau à 30°. - Center Parcs Domaine du Bois aux Daims

Ce séjour comprend évidemment l'accès à l'Aquamundo et son eau à 30°, ses jeux extérieurs et intérieurs dont raffoleront vos enfants, ses balades à tout heure dans le parc à la rencontre des daims en liberté, sa ferme d'animaux du Poitou, ses ponts de singe dans les arbres et bien d'autres occasions de vous fabriquer de beaux souvenirs.

Pour gagner ce séjour : rendez-vous à 11 heures sur France Bleu Poitou pour 4 questions sur le Poitou et l'actualité en général, 4 questions de culture générale qui vont vous amener à la manche thématique. Si le thème vous inspire : à vous les vacances à 4 à Center Parcs Domaine du Bois aux Daims.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !