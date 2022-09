Deux nuits à deux en amoureux à gagner sur France Bleu Poitou

Les Charmes du Lac à Beaumont St Cyr (86) c'est vraiment le gîte dont rêvent les couples qui ont besoin de se retrouver. Qui aura son jacuzzi privatif à disposition à toute heure du jour et de la nuit ?

Lit et tapis de roses pour vous accueillir. - Apyfilm

Pour vous offrir ces 2 nuits à 2 dans un 80m2 entièrement pensé pour la détente et le confort rejoignez-nous à 11 heures : Catherine Quiquandon vous prépare 4 questions et les heureux gagnants feront un sans faute pour atteindre la deuxième manche. Les questions pourraient bien porter sur l'amour, les amoureux... Mais aussi sur la culture générale et le terroir du Poitou.

Vous aurez ensuite Les Charmes du Lac (gîte tout équipé) entièrement à vous pendant 2 jours et 2 nuits, ce cadeau comprend : les petits-déjeuners et aussi la mise à disposition de 2 vélos pour vos escapades. L'étape la plus proche ? le lac de St Cyr qui se trouve à moins de 500 mètres.

Du 26 au 30 septembre à 11 heures, faites-vous plaisir : jouez avec nous sur France Bleu Poitou !