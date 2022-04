DEUX week-end au Village Corsaire les 2 plages (4 étoiles) à Châtelaillon-Plage à gagner

Cette semaine France Bleu Poitou vous offre non pas un mais DEUX week-end au village-corsaire les 2 plages à Châtelaillon plage ! Pas mal non ? !

Bienvenue dans un camping 4 étoiles à deux pas de la mer et de la ville de Châtelaillon

Bienvenue en Charente Maritime, pour un superbe séjour en bord de mer, idéal pour des vacances en famille ou entre amis à deux pas de la plage de sable fin de Châtelaillon-Plage

Trois jours et deux nuits dans un mobil home pour 4 à 6 personnes ! (hors juillet et août) avec au programme : un espace aquatique, deux piscines et pleins d'activités en ville. (casino, Fort Boyard, visite de l'île de Ré ...)

Pour gagner : appelez-nous tous les jours à partir de 11h au 05 49 60 20 20 et jouez avec Sonia Brunet.

Répondez à ses nombreuses questions et marquez le plus de points possibles. A la fin de la semaine les deux candidats ayant le plus de points gagneront chacun un week-end !

Bonne chance à tous !