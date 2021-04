Devenez l'un des créateurs du nouveau jeu de société Bordier sur la Bretagne !

Pour les fêtes de fin d'année, les JEUX BORDIER vont éditer des jeux de société à l'échelle des départements bretons

Pour les auditeurs de France Bleu Breizh Izel, cela concerne le Jeu du Morbihan, le Jeu des Côtes d'Armor et le Jeu du Finistère. Le principe est de faire découvrir ces départements d'une manière ludique et très conviviale grâce à près de 850 questions pour tous les âges, mais aussi de nombreuses photos et également des charades, des devinettes, des énigmes amusantes et autres...

Les plateaux des jeux de société représenteront les départements concernés. Chaque commune sera présente sur le plateau de jeu.

Partez de votre commune de résidence et avancez de communes en communes, de cases en cases en tentant de répondre à toutes sortes de questions, charades, devinettes, énigmes pour être le premier à collecter 5 jetons "Trésor".

Au total, ce sont 850 questions, dont 250 pour les enfants et 180 photos couleurs sur chaque département !

L'idée est que cela plaise tout à la fois aux érudits comme aux nouveaux arrivants, aux enfants comme aux grands-parents, aux gens qui pensent ne rien savoir comme aux personnes qui pensent le contraire ! ☺

Voulant créer une réelle dynamique et faire de ce jeu un projet collaboratif, les Jeux Bordier proposent aux auditeurs de France Bleu Breizh Izel la rédaction de quelques questions. Si certains ont des idées de questions insolites, charades, devinettes ou autre (questions pas trop longues et pas introuvables !) sur le sujet de leur choix, à condition que cela concerne le département concerné, c'est avec grand plaisir.

Pour participer, c'est du 05 au 30/04/21 : jeuxbordier.com

Les jeux seront disponibles dès octobre 2021 : en grandes surfaces, librairies, magasins de jeu... et, à gagner sur France Bleu Breizh Izel !

Les auditeurs dont la question aura été retenue recevrons une boîte de jeu pour les remercier.