Devenez Pilote de ligne à bord d'un Airbus A320 grâce au simulateur Virtual Flight à Châtenois en Alsace ...

Virtual Flight, a flight simulator on a Boeing 737

Virtual Flight est un centre de simulation tenu par un passionné Mickael SCHULLER qui tient à partager sa passion pour le vol.

C’est à bord d’un AIRBUS A 320 que vous allez découvrir le pilotage d’un Avion de Ligne.

Boeing 737-800 Flight Simulator Expérience

Il vous propose de vivre une expérience hors du commun à bord d’un Airbus A 320 , en prenant les commandes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Virtual Flight est ouvert aux débutants comme aux professionnels ...

Dans la cabine de pilotage, tout a été reproduit à l’identique avec des commandes fonctionnelles. Pour une excellente immersion, des écrans hautes définitions ont été installés. Ils diffusent des images panoramiques qui reflètent le paysage extérieur pour augmenter la sensation de réalisme. Vous pouvez partager votre expérience, car vous avez droit à trois sièges qui sont situés juste derrière ceux des pilotes.

C’est l’occasion de découvrir le décollage ou l’atterrissage sur différentes pistes des 24 000 aéroports disponibles.

Pour plus de frissons, vous pouvez agrémenter votre session d’un mauvais temps grâce à une météo personnalisable.

Une autre option existe, celle de l’Avion de Ravitaillement en carburant qui demande de la précision au pilotage.

Les commandes sont complètes et fonctionnent vraiment en mode réel.

Vous pouvez avoir un allié ou un ennemi grâce à la liaison réseau entre deux simulateurs de vol.

Les plus expérimentés ont droit aux scénarios les plus difficiles et d'une très très grande précision réaliste.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour chaque vol, un instructeur vous accompagne et effectue avec vous un briefing complet pour que la séance se déroule selon la demande.

VIRTUAL FLIGHT - Simulateur de vol à Châtenois en Alsace

POUR PLUS D’ADRÉNALINE …

Virtual Flight organise des simulations avec des pannes.

Tout repose sur vous et le défi est de ramener l’appareil à bon port ainsi que les passagers, bien entendu.

Vous pouvez tenter un atterrissage sur l’aéroport le plus difficile d’accès, comme celui de Saint-Martin aux Antilles ou à l’ancien aéroport Kai Tak à Hong Kong.

Pour mémoriser l’expérience, un enregistrement sur vidéo est réalisé pour admirer vos prouesses.

Pour gagner ce grand moment d'adrénaline c'est dans LA PART DU LION dès ce lundi 14 Mars ….. Et remportez …

2 packs sensations 60 minutes aux commandes du simulateur A320 avec 15 mn de Briefing

Il vous permettra de réaliser un vol commercial entre 2 aéroports dans son intégralité.

Vous débuterez le vol moteurs coupés, à votre poste de stationnement, prêt à embarquer vos passagers.

Dès que l'avion sera préparé et les check-lists effectuées, vous démarrerez les moteurs et commencerez le roulage.

Vous avez à présent l'autorisation de la tour de contrôle, alignez-vous sur la piste et décollez.

Surveillez les instruments lors de la montée et ne déviez pas de votre route.

Admirez également les paysages qui s'offrent à vous lors de votre vol en croisière.

Il est maintenant temps de configurer l'avion pour notre descente et de préparer l'atterrissage.

En approche finale, gardez l'axe de la piste et posez délicatement l'avion.

En sortant de la piste, suivez la voie de circulation en direction du parking pour aller débarquer vos passagers.

Coupez les moteurs, et effectuez les dernières vérifications.

Virtual Flight à Châtenois en Alsace

Avec Virtual Flight, prenez de la hauteur …. Sensations garanties !