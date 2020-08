Dimanche 23 août c'est encore la vie de château dans "I Love Bourgogne Franche Comté"

Dimanche 23 août "I Love Bourgogne Franche Comté" vous emmène à Gevrey-Chambertin et sa région, l'occasion de découvrir l'Abbaye de Cîteaux, "la cuverie des ursulines" et le téléski nautique de Côte d’Or. A la clé : un superbe séjour dans un hôtel d'exception !

Encore un séjour de rêve à gagner dimanche 23 août, dès 10h, dans "I Love Bourgogne Franche Comté". A gagner : un séjour pour deux au Château de Saulon (avec dîner gastronomique, une nuit dans une chambre tout confort et le petit déjeuner copieux)

Château de Saulon la Rue (21)

Le Château de Saulon est situé à Saulon-la-Rue, un petit village de Côte d'Or entre Beaune et Dijon, entre Côte de Nuit et Côte de Beaune.Bâti au 17ème et entièrement rénové au 19ème, le Château s'est métamorphosé en 2018 avec une nouvelle phase de travaux. Il possède piscine découverte, terrain de tennis, un étang pour pêcher et tout le confort moderne.

Le chef du restaurant gastronomique Mohamed Henni est perfectionniste et passionné. Il met un point d’honneur à défendre la cuisine française et les produits du terroir. Vous allez vous régaler !

Pour gagner, répondez à 4 questions sur Gevrey-Chambertin et sa région, rendez-vous dimanche dès 10 sur France Bleu Bourgogne Franche Comté.