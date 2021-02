Direction la Normandie pour un séjour insolite dans un ancien atelier d’artiste

Du 1er au 5 mars, France Bleu Paris et Gîtes de France vous offre 2 nuits pour 4 personnes près de Bayeux et de la mer, dans un ancien atelier d'artiste.

Un petit coin de paradis entre histoire, nature et art contemporain

Vous séjournerez dans le gîte incroyable “Ô loft” situé près d'Arromanches, au cœur des plages du débarquement, lieux de mémoire et de témoignages entre Juno et sword beach.

Le gîte est un ancien atelier d'artiste, restauré dans un esprit mélangeant œuvres d'art et couleurs harmonieuses.

Les chambres et une partie du séjour sont baignés de lumière grâce aux verrières. Le jardin, clos de murs accueille petits et grands au cœur de la nature dans une village préservé.

Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la piscine chauffée et de sa grande terrasse situées au centre d'un grand jardin.

- -

Bérénice, la propriétaire du gîte, est intarissable sur la région. Elle sera vous guider dans vos sorties, des plages du débarquement aux randonnées, en passant par les meilleures adresses de produits du terroir.

D’ailleurs, à votre arrivée, vous recevrez un panier d'accueil normand avec confiture maison, cidre et biscuits d'Asnelles

Notre partenaire vacances - DR : Gîtes de France

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.