Direction le Haut-Jura dans "I Love Bourgogne Franche Comté" samedi 25 juillet !

Chaque week-end "I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre un séjour dans un joli coin de la Grande Région, samedi 25 juillet c'est au tour du Haut-Jura de vous accueillir !

"Lhôtel le Pré-Fillet" aux Molunes (39)

A gagner samedi 25 juillet entre 10h et 11h, votre séjour avec nuit pour deux, repas et petit déjeuner à l'hôtel restaurant 3 étoiles "le Pré Fillet" situé sur la commune des Molunes, à 18kms de Saint Claude. Profitez-en pour visiter le musée de la Pipe et du diamant, le musée de l'Abbaye, la Cascade des Combes, le Chapeau de Gendarme etc.. Le Haut-Jura, nous on aime, venez avec nous ! Rendez-vous samedi dès 10h sur France Bleu Auxerre/Bourgogne/Belfort Montbéliard/ Besançon.