Dormez à deux pas de la falaise d'Etretat !

Situé en Seine-Maritime, vous pourrez passer une nuit dans les branches à La Grande Noë, lieu d'exception sur un domaine de 135 hectares. Une ferme biologique entoure son château, son parc et ses jardins. Vous y goûterez calme, nature, et détente dans une cabane, perchée de 4 à 16 m de hauteur dans des chênes et autres hêtres centenaires.

A votre arrivée, il vous sera remis un petit sac contenant des lampes (vous trouverez d'ailleurs des bougies dans la cabane) car oui, vous serez bien coupés du monde ! Il ne faudra pas oublier de recharger vos téléphones portables avant vos nuitées si vous êtes... Branchés ! ;)

Après vos deux nuits , les petits-déjeuners vous seront offerts.

Des chambres à la décoration raffinée vous attendent - Dormy House

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : Dormy House - Hôtel - Une nuit dans une chambre avec vue sur la mer avec 2 petits-déjeuners en chambre et 1 bouteille de champagne à l'arrivée. (hors samedi soir, hors veilles de jours fériés et hors vacances scolaires)