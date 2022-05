Dormez nichés dans une cabane dans les arbres !

Situé dans le Parc Naturel Régional du Perche, vous pourrez passer une nuit dans les branches à La Grande Noë, lieu d'exception sur un domaine de 135 hectares. Une ferme biologique entoure son château, son parc et ses jardins. Vous y goûterez calme, nature, et détente dans une cabane, perchée de 4 à 16 m de hauteur dans des chênes et autres hêtres centenaires.

Une des vues imprenables dont vous pourrez bénéficier depuis votre cabane - La Grande Noë

Le plus : sur place, une ferme, un terrain de pétanque, une table de ping-pong, ainsi que 2 circuits de marche de 2 et 3 km. De quoi trouver des activités diverses et variées durant votre séjour.

A votre arrivée, il vous sera remis un petit sac contenant des lampes (vous trouverez d'ailleurs des bougies dans la cabane) car oui, vous serez bien coupés du monde ! Il ne faudra pas oublier de recharger vos téléphones portables avant vos nuitées si vous êtes... Branchés ! ;)

Être perché ne signifie pas manquer de confort ! - La Grande Noë

Après vos deux nuits , les petits-déjeuners vous seront offerts.

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : 2 nuits pour 2 personnes petits déjeuners compris, La Grande Noë - 61 290 Moulicent

