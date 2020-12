Doudou et peluches : toujours plus doux !

Et pas besoin d’aller chercher bien loin ce que nous avons chez nous, en France.

Gipsy par exemple, est installée en Normandie, près de Caen. Et ça fait près de 40 ans qu’ils sont passés maitres dans la peluche. En 2004, ils avaient réalisé la peluche à l’effigie de Kirikou. Et récemment pour le parc du Futuroscope, près de Poitiers, ils ont créé les peluches géantes des Lapins Crétins. Et bien cette année, Gipsy fait plonger les enfants, et propose Bellabloo, un superbe narval tout doux, de couleur corail qui fera rêver les plus jeunes avec ses grands yeux, ses musiques enchantées, et ses jeux de couleurs lumineuses. Bellabloo remue la nageoire, éclaire le lit, et diffuse une douce mélodie qui accompagnera les rêves des enfants.

La peluche Bellabloo le Narval par Gypsy © Radio France - Nicolas Bedin

Un peu plus au sud, à Chateaubourg, en Ille-et-Vilaine, on retrouve Maïlou Tradition, entreprise du patrimoine vivant, et l’un des derniers ateliers de fabrication de peluches et doudous en France. Chaque peluche, chaque doudou qui en sort est fabriqué à la main, par des couturières passionnées et qualifiées. Et Maïlou Tradition a un emblème, c’est L’Ours Français, un ours en peluche aux lignes simples et au regard bienveillant. L’Ours Français, c’est un cadeau responsable et durable, issu du patrimoine français, le seul ours façonné et cousu main en France, auquel il faut plus de 10 étapes pour prendre vie. Un véritable savoir-faire unique.

Les Ours Français de Maïlou Tradition, et leurs certificats d'authenticité. © Radio France - Nicolas Bedin

La marque Française Doudou et Compagnie, crée en 1999 dans le Val d’Oise, propose de son côté des doudous solidaires, aux couleurs de l’UNICEF. Une collection qui symbolise le soutien que chacun peut apporter à Unicef pour aider et protéger tous les enfants de la terre. En plus, c’est un très joli cadeau à offrir aux plus jeunes enfants, ou lors d’une naissance ; le doudou est très joliment emballé dans une boite spécifique, aux couleurs du doudou qu’elle contient, et de l’UNICEF.

Le doudou UNICEF de Doudou et Compagnie © Radio France - Nicolas Bedin

Au sud de la Bourgogne Franche-Comté, dans le Jura, nait en 1998 la marque Kaloo, qui propose depuis aux tout-petits et aux plus grands, des univers doux et enchanteurs, qui répondent aussi aux besoins d’éveil, de tendresse et de sécurité. Parmi les très nombreuses peluches de Kaloo, on a craqué sur le Renard Paprika. C’est son nom, mais aussi sa couleur. Un renard au minois attendrissant et au sourire chaleureux. Son pelage est si doux qu’on adore se lover dedans et lui donner de gros câlins. Idéal comme cadeau, il apportera des expériences pleines d’émotion aux bébés. Stable et léger sur ses 4 grosses pattes, Paprika le Renard va accompagner l’enfant ou pourra servir de décoration dans la chambre. Enfin toujours chez Kaloo, on retrouve Lapinoo, un pantin très doux à nouer partout, grâce à ses 2 longues oreilles. Ses bras et jambes ballants, ses longues oreilles le rendent facile à attraper par les petits, Lapinoo le doudou lapin est en plus en velours côtelé, disponible en différentes couleurs.

Kaloo propose Lapinoo le doudou lapin et Paprika le renard © Radio France - Nicolas Bedin

Comme quoi, en matière de peluches, inutile d’aller bien loin, il est possible d’acheter français, et le Père Noel n’aura aucun mal à les retrouver partout près de chez vous, dans les magasins spécialistes du jouet.