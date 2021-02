Du 1er au 05/02/21 à 8h40, on fête la Chandeleur ensemble sur France Bleu Breizh Izel !

Le "Blind Test Musical" à 8h40 : 3 chansons à trouver d'après les extraits diffusés ... A vous de jouer !

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains. Pour cette occasion, jouez au "Blind Test Musical" à 8h40 du 1er au 5 février et tentez de gagner chaque jour :

CRÊPIÈRE DIABOLO Découvrez la gamme de crêpières Diabolo au design contemporain réalisé dans un esprit "Arts de la table". Avec l'ingénieux système d'étalement de la pâte breveté par Krampouz, réussissez en un tour de main de véritables grandes crêpes, fines et régulières. Cette crêpière ne nécessite pas de culottage. Plaque à revêtement anti-adhésif.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CRÊPIÈRE DIABOLO KRAMPOUZ

Revêtement anti-adhésif certifié contact alimentaire

Thermostat réglable

Témoin de chauffe

Bandeau inox

Range cordon

Accessoires inclus :

Un étaleur de pâte breveté

Une louche dose

Une spatule en bois

Un râteau en bois

Un pinceau

Un bac à eau pour le nettoyage de l'étaleur

Un livret de recettes "Les Crêpes du Monde"

La Brouette de Kérivoal à Plomelin

La brouette de Kerivoal est une association à but non lucratif ayant pour objectif de promouvoir un mode de vie alternatif respectant à la fois le développement humain et la nature. La cotisation est à prix libre à partir de 1 euro... L'association "la brouette de Kerivoal" fait la promotion d'un mode de vie alternatif respectant à la fois l'humain et la nature. Notre objectif au delà du "bien nourrir" est d'amener les gens à consommer des produits sains, locaux , de saison et de préserver les variétés anciennes.

Depuis deux ans nous cultivons du sarrasin, des blés et des épeautres, et depuis septembre, du seigle, que nous transformons en farine sur place, avec notre moulin.....

Vendu localement. La brouette de Kérivoal propose également des activités artistiques et des spectacles. Sans oublier le principal : renouer le lien social, interculturel et intergénérationnel dans un esprit de partage, de solidarité et de convivialité...

La brouette de Kérivoal à Plomelin : 02 98 52 52 13 / labrouettedekerivoal@gmail.com