Du 01 au 05/06/20, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique vous offrent un séjour à Carantec ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 05/06/20 avec à gagner : 1 séjour Découverte pour deux personnes à l’Hôtel de Carantec****

L'Hôtel de Carantec****

Entre ses plages de sable blond, sa myriade d’îlots et sa vie animée toute l’année, Carantec, cité balnéaire historique au cœur de la baie de Morlaix peut assurément se revendiquer petit coin de paradis...

Nicolas Carro relance son activité traiteur, la vente à emporter ... un franc succès ! Et développe la livraison à domicile dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19

MESURES & INFORMATIONS Covid-19

Pour protéger nos clients, nos collaborateurs, et lutter contre la transmission du Covid-19, nous adaptons notre organisation et mettons en place des mesures sanitaires exceptionnelles. Nicolas Carro

Nicolas Carro de l’Hôtel de Carantec allie son savoir-faire pour vous concocter des menus à emporter.

Comment passer et récupérer votre commande ? Afin de limiter les contacts avec les équipes, le règlement de la commande se fait exclusivement en ligne. Vous pouvez réceptionner votre commande à partir de 18h00 jusqu’à 19h00 sur le parking du restaurant. Merci de vous munir de votre preuve d’achat (papier ou électronique)

Des règles d’hygiène et de distanciation strictes

Des contenants et des couverts à usage unique et jetables

Chaque plat est étiqueté (date de fabrication – température de conservation – DLC) pour une traçabilité optimale.

L'équipe est équipée de masques et de gants

Pas de contacts entre les membres l'équipe et les clients

Des zones de livraison balisées

La réception des marchandises est organisée pour limiter les interactions physiques

Le client se gare sur la zone de livraison et ouvre lui-même le coffre de son véhicule avant de s’éloigner d’un mètre minimum

Les équipes placent la commande dans le coffre du véhicule

Il ne reste plus au client qu’à fermer lui-même son coffre et à rentrer déguster son repas

Hôtel de Carantec***

Le séjour comprend pour 2 personnes :

L'hébergement en chambre double

Le menu Découverte (Entrée, 1 Plat, Dessert - hors boissons)

Les petits déjeuners

Conditions d'utilisation : validité toute l'année du mercredi au samedi inclus, hors période du 15 juillet au 15 août, week-ends de pont et jours fériés. Il restera juste à charge la taxe de séjour moins 2€ par personne

Restaurant de l'Hôtel de Carantec****

Au restaurant de l’hôtel de Carantec, prendre place à une table de la grande verrière, baignée de lumière, est une expérience unique, une invitation à la rêverie et aux voyages. À toute heure du jour le spectacle y est total. Paisiblement la baie de Morlaix se métamorphose, les flots accostent les plages et bientôt se retirent, l’ombre des nuages se joue des ilots, des ondées furtives parfois strient le ciel, tout petits, loin plus bas, les bateaux oscillent… sans qu’à votre table les assiettes et vins fins n’aient cessé de se succéder… La nuit, ou quand le temps se fait chagrin, confortablement installé auprès de la cheminées de la grande salle feutrée, le voyage se fait alors plus doux et intérieur. Solaire et radieuse, profonde et chaleureuse, la cuisine de Nicolas Carro est à l’image de ces horizons infinis et changeants.

Menu proposé pendant votre séjour par Nicolas Carro, Chef du Restaurant de l'Hôtel de Carantec****

La tatin d’endive pleine terre de Plougasnou, zeste de cédrat, coquillages marinés

****

La pêche de nos côtes bretonnes, à l’ortie de Plouigneau, choux fleurs confits caramélisés de chez « l’amie Christine »

ou

Le pigeonneau de nid « au sang » de la ferme Eneour, texture de topinambour de chez « Mr Tanguy», jus de pigeon tranché et abattis

****

Le moka des forêts et son crémeux au chocolat Guanaja

ou

Dans l’esprit d’une tarte bourdaloue aux poires Rocha et algues fines lames, sorbet

Ce menu peut être différent en fonction du moment

Filet de Saint-Pierre de Roscoff à l'ortie de Plouigneau, choux fleurs confits caramélisé de chez « l’amie Christine »

Les chambres de l'Hôtel de Carantec****

L’île Blanche, l’île Karo, l’île Callot, l’île noire…

Entre ciel et mer, nos douze chambres offrent toutes une vue plongeante époustouflante sur les eaux turquoises de la baie de Morlaix et son archipel d’îlots sauvages..

Spacieuses et raffinée, véritables havres de sérénité, elles sont aménagées pour votre plus grand confort et vous assurer des moments de calme et de détente. Six d’entre-elles s’ouvrent sur de vastes terrasses partagées, aménagées de tables basses et fauteuils, permettant de profiter pleinement de la vue panoramique. Grand siècle et toile de Jouy, pureté du zen japonais, romantisme d’un grand lit à baldaquin, tonicité de l’esprit marin… À chacune sa décoration et son ambiance pour des séjours uniques.

Hôtel de Carantec*** | Chambre