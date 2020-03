Du 02 au 06/03/20, 1 Séjour VVF Village en partenariat avec Baleadenn 2020 à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 06/03/20 avec 1 Séjour en Bretagne VVF Village pour 4/5 personnes à gagner en partenariat Baleadenn 2020, le Salon de la Randonnée, Salle Astrolabe au Relecq-Kerhuon les 7 et 8 mars 2020 !

Un séjour VVF Village de 3 jours et 2 nuits en location pour un logement de 4/5 personnes dans l'un des centres de vacances VVF suivants :

Argol

Ile de Groix

Belle Ile en Mer

Sarzeau

Hors week-end à Pont et hors vacances scolaires

Aux 4 sélectionnés de la semaine :

Lundi :

Mardi :

1 Pass 5 personnes pour les sites de Chemins du Patrimoine en Finistère

1 livre "Blagues ailées" de Serge Kergoat

1 guide 22 balades Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Mercredi :

Jeudi :

Baleadenn 2020

Baleadenn au Relecq Kerhuon les 07 et 08/03/20 | Salon de la randonnée Le salon regroupera, comme tous les ans, environ 60 exposants : offices de tourisme, guides, organisateurs de randonnées diverses et variées, voyageurs, écrivains, hébergeurs, etc. Il y aura également des conférences autour de la randonnée ou des voyages, et des animations balades en français et en breton.