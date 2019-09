Du 02 au 06/09/19, 1 séjour à Ouessant à gagner en partenariat avec le Festival Ilophone du 6 au 8/09/19 ! Cap ou pas ?

Ouessant, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 30/08/19 avec 1 séjour pour deux personnes à Ouessant à l'Hôtel La Duchesse Anne offert en partenariat Festival Ilophone à Ouessant du 06 au 08/09/19 à gagner !

Hôtel Restaurant La Duchesse Anne à Ouessant

La Duchesse Anne

L’hôtel-restaurant Duchesse Anne est idéalement situé à Lampaul, sur l’ile d’Ouessant. Ses neuf chambres vous accueillent pour tous vos séjours sur l’île en famille, entre amis ou en couple.

Des vues à couper le souffle Chacune de nos chambres bénéficie d’une vue exceptionnelle. Tantôt sur la mer, tantôt sur la terre, vous n’êtes jamais déçu. Quatre de nos chambres profitent de la tranquillité de la terre, de sa beauté paisible. Les cinq autres ouvrent vers l’horizon maritime. Parfois calme, parfois déchaîné, mais toujours surprenant et magnifique.

Un confort sur mesure pour profiter de votre séjour Entièrement rénové en 2012, notre hôtel vous apporte tout le confort dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour : télévision, Wi-Fi gratuit, salle de douche avec w.c., sèche-cheveux. Les familles peuvent également bénéficier d’un lit d’appoint pour enfant ou adolescent. Au rez-de-chaussée, la chambre de plain-pied offre un accès direct à la terrasse et au restaurant. Spécialement conçue pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, cette chambre répond à toutes les exigences légales en vigueur.

Un petit déjeuner bien pensé pour commencer la journée Servi sous forme de buffet de 8 h à 10 h, le petit déjeuner est servi dans l’espace restaurant. Vous pouvez ainsi profiter dès le réveil d’une vue imprenable sur la mer.

Le séjour comprend :

2 Allers/Retours en bateau avec la Compagnie Maritime Penn Ar Bed

1 nuit d'hôtel en chambre double à l'Hôtel La Duchesse Anne à Ouessant

la location de vélo pour deux personnes chez Cyclevasion à Ouessant

à utiliser entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020

Festival Ilophone à Ouessant les 06, 07 & 08/09/19

Les Festival Ilophone 2019

ÉDITO

ILOPHONIENNES, ILOPHONIENS, Et une douzaine d’Ilophone siouplaît ! 12 ! Douze ! XII ! Voilà un nombre faste ! Autant de mois qu’on peut caser dans une année, autant d’oeufs qu’on peut ranger dans les alvéoles d’une boîte de douze, autant d’heures qu’on peut généralement dénombrer entre midi et minuit mais aussi entre minuit et midi… Nombre parfait ? Fin de cycle ? Point d’harmonie ? Sans verser dans la numérologie de comptoir ou dans de fébriles superstitions, on espère et on prévoit une douzième édition (presque) parfaite, loin d’une fin de cycle avec un savant dosage parfaitement harmonieux. Prenons ce qui a fait le succès de l’Ilophone depuis 12 ans : une équipe de bénévoles motivés et accueillants, des artistes sympas et accessibles, des partenaires fidèles et généreux. Adjoignons-y un cadre encore plus fonctionnel autour de notre mythique salle de concert de Mez ar Reun et des nouveautés en pagaille. Et surtout, n’oublions pas ce public merveilleux et mélomane que le monde entier et même Molène nous envient ! Cette année encore, l’Ilophone se joue à guichets fermés et c’est grâce à vous tous si cette joyeuse kermesse peut perdurer et proposer une programmation de qualité. Bref, profitons-en, passons de bons moments ensemble, devant la grande scène du gymnase, sur les terrasses des cafés, avec les artistes du In et du Off programmés ici ou là-bas… Plijadur Deoc’h !

L’AGENDA DU WEEK-END

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

18H30 – 19H30 > OUVERTURE DU SITE - GADJO MICHTO & LA CIE DES NAZ

20H45 – 22H00 > LES HURLEMENTS D’LÉO

22H30 – 23H45 > LA MAISON TELLIER

00H15 – 01H30 > JUPITER & OKWESS

.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

À PARTIR DE 12H00 > CONCERT-DEGUSTATION RHUM ET EAU - CHEZ JACKY

À PARTIR DE 14H00 > CONCERT-DEGUSTATION GADJO MICHTO & LA CIE DES NAZ - LA DUCHESSE ANNE

À PARTIR DE 15H00 > APÉRO-CONCERT DU BARTÀS - FROMRUZ

15H30 – 16H30 > LIGNE DE FRONT – LIEU SURPRISE

18H30 – 19H30 > OUVERTURE DU SITE – LIGNE DE FRONT

20H00 – 21H00 > CATFISH

21H30 – 22H30 > CHE SUDAKA

23H00 – 00H15 > NO ONE IS INNOCENT

00H45 – 01H45 > DJ ZEBRA

.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

12H30 – 13H30 > DU BARTÀS

14H00 – 15H00 > JACK DANIELLE’S STRING BAND

19H30 > DJ SET AVEC WONDERBRAZ - LA DUCHESSE ANNE

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival Ilophone à Ouessant les 6, 7 & 8/09 ! Retrouvez Michel Pagès en direct du Festival avec de nombreux invités le vendredi 6/09 de 16h00 à 18h00 et le samedi 7/09 de 10h00 à 12h30