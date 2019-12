Du 02 au 06/12/19, 1 séjour au Futuroscope de Poitiers pour 4 personnes à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Quimper, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 06/12/19 avec 1 séjour au Futuroscope de Poitiers pour 4 personnes (2 adultes à partir de 13 ans + 2 enfants de 5 à 12 ans inclus) à gagner !

Futuroscope Poitiers

Le séjour pour 2 adultes à partir de 13 ans + 2 enfants de 5 à 12 ans inclus partageant la chambre des parents (les - de 5 ans sont invités, leur restauration est à régler sur place) comprend :

l'entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs

l'accès à l'aquaféerie nocturne

une nuit à l'hôtel du Futuroscope * en chambre quadruple

les petits déjeuners

les frais de dossier

validité : 31/12/2020

Il ne comprend pas l'assurance annulation facultative, les frais de déplacement et de parking, la restauration, les dépenses personnelles et la taxe de séjour

Cette semaine, votre radio vous offre votre séjour au Futuroscope, le plus accueillant des parcs !

Pour les fêtes de fin d’année, le Futuroscope propose à ses visiteurs une atmosphère magnifiée par la magie de Noël… Avec une offre-cadeau « enfants » valable jusqu’au 6 janvier prochain !

Pour l’occasion, un Village de Noël, installé au coeur du Parc, offrira aux familles un espace enchanté, dans une ambiance nordique inédite (200 sapins sur le site, braseros, lanternes solaires,...). L’atelier des lutins proposera aux enfants maquillages et coloriages féériques, sous l’oeil amusé du Père Noel confortablement installé dans son traineau-podium (qu’il occupera les week-ends de décembre et jusqu’au 24 décembre). La Cabane des gourmandises proposera boissons chaudes, vin chaud et friandises. Une panoplie d’animations thématisées pour toute la famille (avec notamment des sets orchestrés par les Lapins Crétins) et des décorations conçues spécialement pour Noël, illumineront la visite…

Le Futuroscope dope son offre de Noël, avec un programme spécifique pour la jeunesse, le film d’animation 3D, Le fils de BigFoot , diffusé en continu pendant toutes les vacances.

Même les enfants auront droit à un réveillon (les 24 et 31 décembre), au restaurant La Table d’Arthur, exceptionnellement ouvert jusqu’à 22h30, avec un buffet de fêtes préparé par les Chefs du Futuroscope. Le 31 décembre, le groupe « Sun Shake », au répertoire musical d’influence pop-soul, animera la soirée, avec en accueil un Lapin Crétin en tenue de soirée pour accueillir les jeunes invités.

La soirée festive se poursuivra par la féérie nocturne « La Forge aux étoiles », créée par le Cirque du Soleil. Descriptif des menus et buffets, et réservations uniquement en ligne sur www.futuroscope.com

Futuronël du 22/12/19 au 06/01/20 | Rêve de Noël au Futuroscope de Poitiers

C’est déjà Noël : Pour toute réservation jusqu’au 6 janvier 2019, c’est gratuit pour les enfants !

Pour toute réservation d’1 billet ou d’1 séjour Adulte au plein tarif, pour une visite de 1, 2 ou 3 jour(s) jusqu’au 6 janvier 2019 inclus (selon le calendrier d’ouverture), le même type de billet ou de séjour (mêmes dates, même durée) est offert à 1 enfant de 5 à 16 ans inclus. Billet et séjour gratuit pour les moins de 5 ans.

Offre valable exclusivement en réservation, soumise à conditions et sous réserve de disponibilités.

Conditions et détails de l’offre sur futuroscope.com.