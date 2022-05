Du 02 au 08 mai , France Bleu Bourgogne vous offre cet incroyable grill Tefal !

Il vous suffit de jouer entre 11h et 12h tous les jours et relever nos défis pour être sélectionné

Avec OptiGrill+ Initial, il n’a jamais été aussi facile d’obtenir des viandes grillées cuites à souhait, de saignantes à bien cuites. Grâce à son interface simplifiée, devenez un pro de la grillade ! Ses six programmes automatiques et ses 5 niveaux de cuisson par capteur à épaisseur automatique intégré vous garantissent des résultats parfaits à chaque cuisson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Simple et intuitif, après avoir choisi votre programme, des alertes sonores et un indicateur lumineux vous guideront pas à pas pour une cuisson juste comme vous le souhaitez ! Les plaques amovibles et le large bac de récupération des jus et graisses passent au lave-vaisselle. Tout pour vous combler et passer un agréable moment à table !

Tentez votre chance : 03 80 42 15 15