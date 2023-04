Du 03 au 07/04/23, votre Croisière Evasion aux îles Glenan avec les Vedettes de l'Odet à gagner chaque jour !

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : une Croisière Evasion aux îles Glénan pour deux personnes avec les Vedettes de l'Odet

ⓘ Publicité

La saison redémarre aux Vedettes de l’Odet !

Dès le 8 avril, vous pourrez vous installez à bord des bateaux pour découvrir ou redécouvrir la rivière de l’Odet et les îles Glénan, au départ de Bénodet et Concarneau.

En compagnie de guides expérimentés vous appréciez les paysages tout en nature de l’Odet qui remonte de Bénodet à Quimper, avec le patrimoine culturel, architectural et historique sans oublier les légendes bretonnes de notre chère Cornouaille.

Si vous mettez le cap vers les îles Glénan pour embarquerez pour une après midi complète. Après votre escale libre sur l’île St Nicolas vous embarquez pour une grande découverte de l’archipel. Loch, Cigogne, Drenec, Guéotec, Guiriden, Penfret…. Vous saurez tout de ces îles au goût de paradis !

Mais la journée Grandeur Nature en compagnie de Lucienne Moisan, dite Lulu, vous arpenterez le sentier de l’île Saint Nicolas pour une balade pédestre dédiée à la faune, la flore, l’environnement et l’écosystème des Glénan. En avril, le narcisse des Glénan est en fleur et tapisse le haut des dunes. L’occasion d’observer la floraison avec Lulu et d’en savoir plus sur cette espèce endémique.

Pour plus d’infos consultez le site des Vedettes de l’Odet et réservez vos places en ligne !

Les Glenan | Les Vedettes de l'Odet

Croisière Evasion aux îles Glénan

Découverte de l’Archipel des Glénan

Embarquement imminent pour la Découverte de l’archipel des Glénan : la formule idéale pour apprécier les îles Glénan dans leur intégralité est très fortement conseillée pour les personnes qui découvrent ces magnifiques îles de Bretagne pour la première fois.

Archipel des Glénan : Paradis en Bretagne

Parmi toutes les îles de Bretagne, bien que l’archipel des Glénan soit situé à seulement une heure de traversée du continent, les 22 îles et îlots assurent un dépaysement total.

Escale libre sur l’île Saint Nicolas et découverte de l’archipel en croisière guidée.

Laissez évader votre esprit, observez le bleu vert évocateur de la mer, imaginez votre « Bretagne », authentique, respirez ce merveilleux air iodé, entre ciel et mer et imprégnez vous d’une ambiance marine tonique. Vous êtes arrivés, bienvenue aux îles Glénan !

La Vedette de l’Odet s’amarre tout d’abord à la cale de l’île Saint Nicolas pour une escale libre. La blancheur du sable et la transparence de l’eau invitent au farniente et à la détente. L’île Saint Nicolas, bien que petite par sa taille, offre de magnifiques points de vue sur l’archipel, et de belles étendues de plages pour se prélasser.

A marée basse, le Tombolo, banc de sable de l’île Saint Nicolas, se découvre pour rejoindre l’île de Bananec. Cadre magnifique pour les photos souvenirs!

Dans l’après midi, vous remontez à bord pour une croisière d’une heure commentée dans l’archipel des Glénan par un guide passionné de la région.

Penfret, Bananec, Le Loch, Drenec, Fort Cigogne et toutes les autres îles des Glénan n’auront plus de secret pour vous. Tout comme la flore et la faune qui peuplent les îles : huîtriers-pies, sternes et autres oiseaux de mer. La navigation, la pêche et les anecdotes historiques viendront compléter cette grande croisière guidée. Un incontournable pour visiter les Glénan EN VRAI !

Les croisières vers les îles Glénan à bord des Vedettes de l'Odet se font de début avril à fin septembre au départ de Bénodet et Concarneau et en juillet et août au départ de Beg Meil, Loctudy et Port-la-Forêt. Des croisières à la journée entière ou sur l'après midi : horaires de départ

Une destination idéale pour une sortie familiale ou entre amis, qu'on soit vacancier ou pas !