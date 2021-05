Du 03 au 07/05/21, 1 Séjour à Huelgoat à gagner en partenariat avec le Tro Menez Are 2021 ! Cap ou pas Cap ?

Kerouac' Loft, un appartement lumineux et confortable situé au-dessus du café-librairie "Sur la Route" à Huelgoat. Tentez de gagner ce séjour à l'occasion du Tro Menez Are qui aura lieu le 13 mai 2021 à Huelgoat. A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 07/05/21 avec 1 Séjour de trois jours deux nuits au Kerouac's Loft à Huelgoat à gagner en partenariat avec le Tro Menez Are à Huelgoat le 13/05/21 ! Aux 4 sélectionnés de la semaine : 1 Panier Garni de Confitures les 4 saisons

Café Librairie "Sur la Route" à Huelgoat

Le séjour :

2 nuits au Kerouac's loft offerte par le café librairie "Sur la Route" à Huelgoat

appartement pour 4 personnes

validité : 31/12/21

Cet appartement nouvellement redécoré se trouve au-dessus du café-librairie "Sur La Route" à Huelgoat, et donc en plein centre de Huelgoat. Il y a quatre chambres, un salon-salle à manger spacieux, une cuisine, une grande douche, wc et vous aurez également accès à la cour fermée (avec terrasse) où vous pourrez garder vos vélos ou autre objets en toute sécurité.

Equipements : Abri vélos, Terrasse

Confort : Accès Internet, Chauffage, Cuisine à disposition, Draps et linges compris, Draps fournis, Four, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Linge fourni, Lits faits à l'arrivée, Micro-ondes, Sèche linge privatif, Wi-Fi

Les voyageurs qui réservent cet appartement lumineux et confortable pourront prendre un café offert par les propriétaires dans le café-librairie qui se situe en dessous.

Kerouac's Loft à Huelgoat | Chambre

La forêt de Huelgoat est surtout connue pour la curiosité et la beauté de ses rochers : un amoncellement de blocs de granit arrondis à la disposition chaotique qui inspirèrent de nombreux récits et légendes. et la rivière d'Argent, ainsi que son lac.de 15 hectares.

Située dans le Parc naturel régional d'Armorique, la forêt du Huelgoat (qui signifie "haut bois" en breton) a toujours inspiré les récits populaires. Des rochers aux formes étranges, des menhirs... Les lieux aux noms mystérieux font référence tantôt au roi Arthur, tantôt au diable ou à la Vierge. Ne manquez pas le chaos du Moulin, la rivière d'Argent, la grotte du Diable, le gouffre, le camp d'Artus...

Tro Menez Are 2021

Tro Menez Are le 13 mai 2021 à Huelgoat

France Bleu Breiz Izel en direct le 13/05/21 de 7h00 à 10h00. Emission spéciale avec Joan Bizien et Morgan Descoings

Une édition 2021 singulière et adaptée à la situation sanitaire actuelle notamment pour que soient respectées les règles sanitaires de distanciation sociale transmises par le gouvernement. Le Tro Menez Are se déroulera sans animations/fest-noz/points de ravitaillement/restauration/bar/marché. 5 lignes de contrôle des billets seront mises en place en extérieur.

4 circuits uniques de 5, 12, 17 et 22 km….

Tro Roz (5 kms) : circuit du canal et de l’arboretum (130 m de dénivelé) – Accessibles aux poussettes tout-terrain

Tro Vouk (12 kms) : circuit entre forêt et campagne (380 m de dénivelé)

Tro Oranjez (17 kms) : circuit des curiosités rocheuses (560 m de dénivelé)

Tro Ruz (22 kms) : circuit sportif et forestier (900 m de dénive

Les cartes papiers vont seront remises après le scan de vos billets papier ou sur votre smartphone à l’entrée. Un balisage coloré vous guidera… avec exceptionnellement 5 possibilités de changement de parcours. Ainsi, notamment les marcheurs matinaux ayant choisi le Tro Ruz pourront prolonger l’aventure jusqu’à 30 kms en choisissant en fin de tracé le Tro Vouk.

Vos billets sont à réserver au préalable en ligne :

Pas plus de 6 personnes par inscription // validation de la Charte du Randonneur impérative à l’inscription

Jauge limité à 250 personnes par tranche horaire -> 2250 personnes réparties sur 9 créneaux horaires de 1 heure chacun.

>> INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE <<

Clôture le 12 mai à 20h00 – pas d’achat de billet le jour J –