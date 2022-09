Du 03 au 07 octobre 2022 gagnez un séjour de charme à la Chenevière à Port en Bessin

Chaque jour "la boite à sons" vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

A gagner un séjour comprenant :

- 1 nuit en chambre double Deluxe

- 1 petit déjeuner buffet /personne

- 1 cocktail Chenevière au champagne/personne

- 1 dîner dans notre restaurant le Botaniste en 3 plats hors boissons

- l’accès à tout un ensemble d’activités sportives et de loisirs, piscine extérieure chauffée, VTT)

Chambre

Le Château la Chenevière est un hôtel 5 étoiles, situé entre Bayeux et Port-en-Bessin. Ce manoir du XVIIIème siècle est entouré d’un terrain de 12 hectares qui inclut un jardin muré du 2 hectares, une piscine extérieure chauffée, une belle collection d’arbres centenaires et exotiques, ainsi qu’un potager en permaculture qui fournit ses deux restaurants en légumes, fruits et herbes.

Un restaurant bistronomique Le Petit Jardin qui se trouve sous l’ancienne orangerie du château et est ouvert midi et soir. Son chef Hugo Genty sert une cuisine locale et de saison (avec des prix abordables).

Restaurant Petit Jardin

Un restaurant gastronomique, Le Botaniste par le Chef Didier Robin, qui est un inconditionnel de la cuisine réalisée à partir des produits fermiers et d’exception normands. Par souci de tradition et de respect de l’environnement, il se fournit exclusivement chez les meilleurs producteurs de la région et privilégie l’usage des circuits courts pour l’approvisionnement en alimentation biologique, comme avec la coquille saint Jacques de Port-en-Bessin.

Restaurant le Botaniste

https://www.lacheneviere.com/