Du 03 au 9 avril France Bleu Gironde vous offre votre séjour en Pays de Duras

France Bleu Gironde vous a concocté un séjour sur-mesure pour profiter à deux. C’est en Pays de Duras (Lot et Garonne) que vous pourrez profiter de cette parenthèse enchantée avec la personne de votre choix. Au programme : un moment hors du temps à l’Hostellerie des Ducs pour 2 nuits de rêve avec vos dîners et petits déjeuners, accès au Spa et vos visites du Château de Duras , incontournable ! De quoi passer un temps précieux à deux. Au printemps, durant les ponts de mai, c'est la période idéale pour visiter les jardins remarquables que sont le Jardin de Boissonna et le Jardin de Mireille.

Vous profitez du spa donnant sur la piscine - Hostellerie des Ducs