Du 04 au 08/01/21, 1 séjour à l'Hôtel de Loctudy à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 08/01/21 avec 1 séjour pour deux personnes à l'Hôtel de Loctudy à gagner en partenariat avec l'Union des Commerçants de Loctudy !

Hôtel de Loctudy

Bienvenue à l'Hôtel de Loctudy

Au cœur de Loctudy L'Hôtel de Loctudy, maison de charme située au centre de Loctudy, est un point de départ idéal pour vos escapades à la découverte du Pays Bigouden et du Sud Finistère.

Outre le confort de votre chambre, vous profiterez d'un vaste espace accueillant donnant sur le jardin ou sur la terrasse plein sud. Vous pourrez y prendre votre petit déjeuner, boire un verre et vous détendre.

Aleksandre et Alain sont heureux de vous accueillir toute l'année, vous guider et vous conseiller tout au long de votre séjour.

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en chambre double

les petits déjeuners