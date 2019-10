Du 04 au 08/11, 1 Balade avec repas "Crabe Marteau" à bord du Brestoâ en partenariat Deus'ta 2019 à gagner !

Brest, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 08/11/19 avec 1 Balade en mer pour deux personnes en Rade de Brest avec repas "Crabe Marteau" à bord du Brestoâ en partenariat Deus'ta à Brest les 09 & 10/11/19 à gagner !

Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Embarquez à bord du Brestoâ et profitez du décor exceptionnel de la rade de Brest et de ses environs ! Que ce soit le temps d’une visite touristique, d’un déjeuner entre amis ou d’une traversée entre Brest et la presqu’île de Crozon. Offrez-vous la plus belle des balades à la pointe du Finistère !

A gagner :

1 balade en mer en rade de Brest pour deux personnes à bord du Brestoâ avec repas Crabe Mateau : une échappée bistronomique en mer pour deux personnes avec la Compagnie Maritime Le Brestoâ en formule repas avec le Crabe Marteau, le restaurant emblématique du port de commerce de Brest. Validité : saison 2020

Profitez d’une croisière en mer pour manger du crabe, dans une ambiance ultra conviviale ! Pour vous offrir une prestation originale et de qualité, Le Brestoâ s’associe au Crabe Marteau, le restaurant emblématique du port de commerce de Brest, et vous propose un repas des plus iodés, une expédition culinaire made in Breizh. Un crabe, un marteau, de la mayo maison, des patates à l’eau, un far breton maison, les vins à volonté et c’est parti pour un tour(teau). Avec le Brestoâ et le Crabe Marteau, goûtez au meilleur de l’océan !

Deus’ta ! version 2019 c’est un événement “Penn Da Benn” pour la tête et les pieds, pour la culture et la langue, pour les enfants et leurs parents.

Emission Spéciale en langue bretonne sur France Bleu Breizh Izel le samedi 9 novembre de 13h00 à 18h00

Deus’ta ! 2 jours de fêtes aux Ateliers des Capucins les samedi 9 & dimanche 10 novembre 2019

2 journées d’animations de 10h00 à 18h00 avec du sport, des jeux, du théâtre, du fest deiz, des crêpes bien beurrées...

2 soirées de concerts de 18h00 à 00h30

Pour être en accord avec la philosophie de l’atelier des Capucins concernant l’accès à l’espace public et par la même occasion faire rayonner la culture bretonne auprès du plus grand nombre DEUS'TA! #2 sera complètement GRATUIT !

Programme DEUS'TA! #2 ATELIERS DES CAPUCINS A BREST :

Samedi 9 novembre :

Village exposants de 10h à 18h

13h30 : Rakish Band

15h00 : Funky Dirty Chicken

16h30 : Perynn & Elise

17h45 : Tiny Feet

19h00 : Yann Tiersen

21h00 : Red Cardell

23h00 : Plantec

Dimanche 10 novembre :

Village Enfants de 10h à 18h

11h00 : Jakez Ar Borgn & les enfants des classes bilingues

13h30 : Riwall Ar Men, spectacle de magie

15h30 : Kevrenn Sant Mark

16h30 : Paf Le Chien

18h15 : Mo'Jo

20h00 : N'Diaz

21h45 : Talec Noguet Quartet

23h30 : Tekmao

Deus-ta ! Atelier des Capucins à Brest les 9 & 10 novembre 2019

