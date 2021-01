Du 04 au 08 janvier 2021 gagnez un coffret cadeau court séjour Thalazur à Cabourg pour 2 personnes

Chaque jour le Normandie quiz vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

le coffret cadeau court séjour Thalazur comprend :

- Une nuit chambre double

Thalazur Cabourg - Thalazur Cabourg piscine

- 2 petits déjeuners

- 2 repas : Menu « Saveur, Terroir et Légèreté » 3 plats – hors boisson-

Thalazur Cabourg - Thalazur Cabourg

- Libre accès à l’espace marin : vaste piscine d’eau de mer chauffée à 32°

- Une journée à thème au choix parmi :

Thalazur Cabourg - Thalazur Cabourg aquajump

Journée Réveil Sportif :

- 1 séance de cryothérapie Corps entier

- 1 modelage Lomi-Lomi sur toile (52mn)

- 1 activité sportive au choix : aquabiking ou aquajump

Journée Oxygène et mer :

- 1 séance d’oxygénation hyperbare

- 1 bain hydromassant réminéralisant

- 1 soin visage oxygène lumière by Thalgo

Journée 4 soins Thalazur :

- 3 soins individuels de thalasso au choix parmi bain hydromassant, douche à jets, hydrojet, enveloppement d’algues, massothermie, drainage marin

- modelage sous fine pluie d’eau de mer (20mn)

( validité hors week-end, veilles de jours fériés et jours fériés et vacances scolaires de la zone C)