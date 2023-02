Du 06 au 10/02/23, des coffrets Breizhbox® à gagner sur France Bleu Breizh Izel !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 4 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : une Breizhbox® Bleue !

La BREIZHBOX® Bleue : Coffret séjour pour deux personnes incluant plus de 40 séjours au choix sur le territoire de Lorient Bretagne Sud. A vous de jouer !

Breizhbox® : Plus de 270 week-ends et courts séjours

Pour découvrir la destination Lorient Bretagne Sud dans ce qu'il a de plus riche et de plus divers, Lorient Bretagne Sud Tourisme a imaginé et créé la Breizhbox®, 4 coffrets à des prix distincts et proposant plus de 270 week-ends et courts séjours.

Depuis plus de 10 ans, plus de 30 000 personnes sont venues apprécier les atouts touristiques de Lorient Bretagne Sud grâce à la Breizhbox. Alors pourquoi pas vous ?!

BREIZHBOX® BLEUE : 40 formules week-ends et courts séjours possibles avec nuit + petits déjeuners, activités, restauration pour découvrir une destination touristique à choisir sur breizhbox ®