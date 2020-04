Du 06 au 10/04/20, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique vous offrent un Séjour Rêve de Mer ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 10/04/20 avec 1 séjour Rêve de Mer 1 nuit en gîte pour deux personnes au Village Beauséjour au Conquet à gagner !

Reve de Mer | Village Beauséjour au Conquet

Détails du séjour "Reve de Mer" pour deux personnes :

une nuitée en gîte au Village Vacances Beauséjour au Conquet

validité : 31 mars 2021

hors juillet & août

Rêve de Mer | Village Vacances Beauséjour au Conquet

Village Beauséjour

Village Beauséjour au Conquet est le lieu parfait pour une escapade romantique en amoureux, pour des vacances en couple sur la côte en Bretagne. A proximité immédiate du centre bourg, vous pouvez prendre le temps de vivre à votre rythme. Ouvert toute l’année, le Village Beauséjour au Conquet vous accueille dans un esprit village vacances avec des animations en été. L’hiver, vous profitez de la résidence locative et du calme de la pointe finistérienne. Dans un parc arboré de 7 hectares, venez goûter à la douceur de vivre bretonne.

Un gîte au Village Beauséjour au Conquet, un nid de vacances pour le couple.

En couple, on cherche la simplicité pendant les vacances. Le Village Beauséjour vous propose la location d’un gîte en pension complète ou en ½ pension. Une kitchenette vous permet de cuisiner des produits locaux, notamment du poisson frais de la pêche du jour acheté directement au port de commerce ou du marché du mardi matin.

Le Conquet

A 3 minutes à pied du centre du Conquet, vous pouvez passer des vacances à pied ou en vélo, pour éviter le stress du stationnement et changer vos habitudes. Les plages de sable fin sont à 10 minutes à pied, pour bronzer et profiter de l’eau de mer vivifiante.

Si vous souhaitez faire de longues balades à deux, le circuit de randonnée GR34 est à 300 mètres du Village Beauséjour. La grande route touristique du Conquet à la pointe St Mathieu par la côte sauvage vous permet de découvrir le phare Saint Matthieu, dans une boucle dépaysante. Des circuits de vélo en VTT ou en voie verte vous permettront également de découvrir la côte.

Activités

Les activités de couple à réaliser en duo, dans la pointe du Finistère.

La Bretagne est une destination très plébiscitée par les couples. Les paysages sont à couper le souffle, lors des tempêtes et des grandes marées. Résolument tourné vers la mer, le Conquet est l’embarcadère le plus important pour le départ des îles d’Ouessant et de Molène. Les commerces sont ouverts 7 jours sur 7.

Alentours

En pays d’Iroise, les activités sont nombreuses comme le Fort de Bertheaume, le marché de Saint-Renan, tous les samedis matins qui est le plus grand marché du Finistère. C’est l’occasion de découvrir cette ville médiévale et le musée du Ponant. L’espace aquatique de Plougonvelin est une étape parfaite pour du farniente en couple.

La ville de Brest vous permettra de découvrir son patrimoine historique tel que le Château et ses infrastructures très contemporaines comme son téléphérique et le plateau des Capucins.